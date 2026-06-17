يوم دراسي وحواري بعنوان " بنزرت تتعبأ من أجل الاستثمار...نحو تسويق ترابي جديد " غدا الخميس بمدينة بنزرت

تنظم اللجنة الجهوية لعمادة المهندسين التونسيين ببنزرت بالشراكة مع "كوناكت" بنزرت وغرفة التجارة والصناعة للشمال الشرقي، غدا الخميس، يوما دراسيا بعنوان" بنزرت تتعبأ من أجل الاستثمار..لانحو تسويق ترابي جديد ".ويندرج هذا اللقاء الحواري في إطار الديناميكية الرامية إلى تعزيز الجاذبية الاقتصادية بالجهة وتشجيع الاستثمار المنتج وتبادل الآراء حول قضايا التنمية الترابية.وتمثل هذه التظاهرة فرصة لتكوين شبكة علاقات مهنية (Networking) والتعرف على فرص الاستثمار والتعاون والمساهمة في صياغة رؤية تنموية لولاية بنزرت في السنوات القادمة.ويجمع هذا اليوم صانعي القرار والمستثمرين والخبراء والفاعلين الاقتصاديين بهدف تبادل الخبرات ومناقشة الرؤى المختلفة وتحديد مسارات عمل عملية من شأنها تعزيز جاذبية الجهة ورفع قدرتها التنافسية.وسيشارك في هذا اليوم ثلة من المستثمرين وأصحاب المؤسسات والمهندسين والخبراء والجامعيين والباحثين والمسؤولين المحليين والجهويين ورواد الأعمال.وسيتناول هذا اللقاء بالدرس مناخ الأعمال والاستثمار في بنزرت والتحديات التي تواجه المستثمرين وسبل تحسين صورة الجهة لدى المستثمرين المحليين والأجانب والمشاريع الكبرى القادرة على خلق فرص عملودور الرقمنة والابتكار في التنمية الاقتصادية والشراكة بين القطاعين العام والخاص.يشار الى أن التسويق الترابي هو مجموعة من الاستراتيجيات التي تهدف إلى الترويج لجهة أو مدينة من خلال إبراز نقاط قوتها الاقتصادية واللوجستية والبشرية لجذب المستثمرين والمؤسسات والمشاريع.