أحكام تصل إلى 10 سنوات سجنا في قضية أعضاء من المكتب الجهوي لحركة النهضة بباجة

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس أحكامها في القضية المرفوعة ضد عدد من أعضاء المكتب الجهوي لحركة النهضة بباجة وقيادات من الحركة ومتهمين آخرين، حيث تراوحت العقوبات بين عدم سماع الدعوى والسجن لمدة 10 سنوات مع النفاذ العاجل.وجاءت هذه الأحكام إثر إعادة النظر في الملف الذي شمل عددا من المتهمين الذين وُجهت إليهم تهم تتعلق بـ"التآمر على أمن الدولة الداخلي" و"حمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض" و"إثارة الهرج بالتراب التونسي"، وفق ما ورد بملف القضية.وقضت هيئة الدائرة بعدم سماع الدعوى في حق ثلاثة متهمين، كما حكمت بالسجن لمدة عامين في حق امرأة مشمولة بالتتبع في القضية.كما أصدرت المحكمة حكما بالسجن لمدة أربع سنوات في حق الكاتب العام الجهوي لحركة النهضة بباجة، في حين قضت بالسجن لمدة 10 سنوات مع النفاذ العاجل في حق القياديالمحال بحالة فرار.وشملت الأحكام أيضا ثلاثة متهمين آخرين، حيث قضت المحكمة بسجن كل واحد منهم لمدة 10 سنوات.