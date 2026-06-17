تونس تشارك في الاجتماع العشرين لمجلس إدارة صندوق الجوائح

شارك وزير الصحة، مصطفى الفرجاني، اليوم الأربعاء، في أشغال الاجتماع العشرين لمجلس إدارة صندوق الجوائح، ممثّلًا لتونس ولدائرة شمال إفريقيا والقرن الإفريقي، وذلك بحضور ممثلين عن الدول الأعضاء والشركاء الدوليين والمؤسسات المالية والتنموية.وأكد الوزير أهمية صندوق الجوائح كآلية عملية لدعم الدول في تعزيز التأهّب للجوائح والطوارئ الصحية، وتقوية القدرات الوطنية والإقليمية لمجابهة المخاطر الصحية المستقبلية، وفق بلاغ للوزارة.كما جدّد التزام تونس، في إطار دورها الإقليمي، بالمساهمة الفاعلة في الأمن الصحي العالمي، من خلال التعاون الدولي، وتبادل الخبرات، ودعم أنظمة صحية أكثر جاهزية واستدامة.