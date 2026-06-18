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ولاية سوسة : يوم تكويني حول إعداد ومراجعة أمثلة التهيئة العمرانية

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Bookmark article    Publié le Jeudi 18 Juin 2026 - 11:11 قراءة: 1 د, 9 ث
      
افتتحت أمس الاربعاء بمقر ولاية سوسة أشغال الدورة التكوينية حول "إعداد ومراجعة أمثلة التهيئة العمرانية" التي انتظمت ببادرة من مركز التكوين ودعم اللامركزية بوزارة الداخلية، وذلك في إطار تطوير التصرف والهيكلة والتنظيم في المجال العمراني
واستفاد من هذه الدورة التي تلتئم يومي17 و18 جوان الجاري، أعوان الولاية المعنيين، وموظفو البلديات الراجعة بالنظر لولاية سوسة،وتهدف إلى تعزيز المعارف الترتيبية والإجرائية المتعلقة بملف دراسة ومراجعة أمثلة التهيئة العمرانية


وأكد والي سوسة سفيان التنفوري في كلمته الافتتاحية على الدور المحوري الذي تضطلع به أمثلة التهيئة العمرانية في تنظيم النمو الحضري، وحماية الموارد، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل التطور العمراني المتسارع وتنامي الاستثمار، بما يستوجب تحديد صبغة الأراضي وطبيعة استغلالها، إلى جانب التصدي للبناء الفوضوي من خلال توفير مناطق توسع عمراني مهيأة
كما أشار الوالي إلى أن ملف التهيئة العمرانية يحظى بمتابعة مستمرة من قبل السلط الجهوية، مؤكداً ضرورة استكمال إعداد ومراجعة أمثلة التهيئة العمرانية،واحترام الرزنامة المضبوطة في الغرض رغم تشعب الملف وتعدد المتدخلين
وبين في هذا السياق، أن عدداً من بلديات ولاية سوسة بلغت مراحل متقدمة في المصادقة النهائية على أمثلتها العمرانية، في حين توجد بلديات أخرى في مراحل التعليق للعموم، وقبول الاعتراضات ،أوبصدد استكمال مختلف مراحل الاستشارة

وأبرز أن هذه الدورة التكوينية تمثل فرصة لتعميق المعرفة بالجوانب التشريعية والإجرائية المتعلقة بالتهيئة العمرانية، والتعرف على مختلف مراحل إعداد وتنفيذ أمثلة التهيئة، إلى جانب تعزيز المنهج التشاركي وتبادل الخبرات وتوحيد الرؤى بين مختلف المتدخلين، بما يساعد على تجاوز الإشكاليات والصعوبات المطروحة
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