جندوبة: الحماية المدنية تدعو إلى أخذ الاحتياطات اللازمة إثر تدفق كميات هامة من المياه جراء عطب فني بأحد أبواب سد ملاق

أفادت الإدارة الجهوية للحماية المدنية بجندوبة، مساء اليوم الاربعاء، أنه تم تسجيل عطب فني بأحد أبواب سد ملاق نتج عنه تدفق كميات هامة من المياه بوادي ملاق ستساهم في ارتفاع هام بمنسوب المياه بالوادي.ودعت الإدارة الجهوية للحماية المدنية بجندوبة جميع المواطنين والمتساكنين على ضفاف وادي ملاق الى أخذ الاحتياطات اللازمة والابتعاد على ضفاف الوادي.كما دعت جميع الفلاحين إلى إخراج مضخات المياه بالوادي وإبعاد المواشي في أسرع الآجال وملازمة الحذر وعدم المجازفة واتباع الارشادات والتوصيات من السلط الميدانية، وفق ما ورد على صفحتها الرسمية على موقع "فايسبوك"وبدوره، دعا الديوان الوطني للحماية المدنية كافة المواطنين والمتساكنين القاطنين على ضفاف الوادي إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد الفوري عن مجرى الوادي وضفافه، وتجنب التواجد بالمناطق المنخفضة، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الحماية المدنية، مساء الاربعاء.كما اوصى ديوان الحماية المدنية، الفلاحين بالمناطق المجاورة لمجرى الوادي بالإسراع بإخراج مضخات المياه والمعدات الفلاحية الموجودة بمجرى الوادي أو بمحاذاته، وإبعاد المواشي عن المناطق المهددة بارتفاع منسوب المياه، حفاظا على سلامتها.وأكد الديوان الوطني للحماية المدنية على ضرورة عدم المجازفة بعبور الوادي أو الاقتراب من مجراه مهما بدا مستوى المياه منخفضا، وعدم محاولة اجتياز الطرقات أو المسالك التي تغمرها المياه، ومتابعة البلاغات الرسمية الصادرة عن السلط المختصة، والالتزام بتعليمات الفرق الميدانية ووحدات الحماية المدنية والأمن والحرس الوطنيين.وأهاب الديوان الوطني للحماية المدنية بالجميع التحلي باليقظة والمسؤولية، مؤكدا أن مصالحه تتابع تطورات الوضع عن كثب وستوافي العموم بكل المستجدات في الإبان.ودعت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة مساء الأربعاء متساكني ضفاف وادي ملاق الى اخذ الاحتياطات اللازمة والابتعاد على ضفاف الوادي وذلك على خلفية ارتفاع هام لمنسوب الوادي بعد ان سجل هذا المساء تدفق كميات كبيرة من المياه الناجمة على عطب فني بأحد أبواب سد ملاق.وتأتي هذه الدعوة اثر عطب فني بسد ملاق وعدم القدرة على غلقه مما تسبب في تسرب كميات كبيرة من مياه السد المخزنة وبدايات لفيضانات شملت الأراضي المحاذية لضفاف الوادي والمحتمل ان تتوسع دائرتها لتشمل أراض جديدة بمجرد وصول المياه الى ولاية جندوبة.وكانت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة قد أعلنت عن شروع الادارة العامة للسدود بداية من الساعة الثامنة من مساء الأربعاء في تحويل 100 ألف متر مكعب يوميا من سد ملاق على ان تتواصل ذات العملية لمدة شهر وذلك بهدف دعم المناطق السقوية على منظومة بوهرتمة..وقبل يوم اعلنت ذات المندوبية عن تسجيل عطب على مستوى القناة المزودة للمناطق السقوية سوق السبت والجريف القريبتين من سد ملاق، مذكرة بأنه سيترتب عن هذا العطب اضطراب في التزود بمياه الري على منظومة بوهرتمة بصورة ظرفية دون اللجوء الى القطع الكلي..ومن جهتها اكدت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن الفرق الفنية التابعة للإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى متواجدة على عين المكان وتتابع الوضع بصفة مستمرة بالتنسيق مع السلط الجهوية والمحلية ومختلف الهياكل المتدخلة، وذلك لضمان سلامة المنشأة وحماية المواطنين والممتلكات.وفي إطار التوقي والحيطة، دعت الى تأمين المعدات الفلاحية والآلات والمواشي المتواجدة بالمناطق القريبة من مجرى الوادي ومراقبة الأطفال ومنعهم من الاقتراب من مجاري المياه والالتزام بتعليمات الحماية المدنية والسلطات المحلية عند الاقتضاء.