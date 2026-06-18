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كاس العالم 2026 : منتخب غانا يختطف فوزا ثمينا امام بنما 1-صفر في الوقت الحاسم

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Bookmark article    Publié le Jeudi 18 Juin 2026 - 02:30 قراءة: 0 د, 58 ث
      
اختطف منتخب غانا فوزًا ثمينًا على حساب نظيره البنمي بنتيجة 1-صفر، في اللقاء الذي جمع بينهما فجر الخميس على ملعب تورنتو، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية عشرة لنهائيات كأس العالم 2026.

وانطلقت المباراة بإيقاع سريع، حيث كاد منتخب بنما أن يباغت نظيره الغاني مبكرًا، بعد ان سدد واترمان تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الثالثة، إلا أن حارس غانا انقذ الموقف محافظا على عذارة شباكه.

وتابع منتخب بنما محاولاته الهجومية، حيث سدد راموس في دق 39 كرة من الجهة اليمنى لمنطقة الجزاء، لكنها مرت بجانب القائم، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي .
وفي الشوط الثاني، اتسم الحوار بالحذر التكتيكي مع أفضلية نسبية لمنتخب غانا، قبل أن تحل اللحظة الحاسمة في الوقت بدل الضائع.
ففي دق 90+5 ، نجح كالب ييرينكي في تسجيل هدف حاسم بعد هجوم معاكس، حيث مرر توماس كرة متقنة وضعها ييرينكي بتسديدة داخل الشباك.

وبفضل هذا الانتصار، ضمن منتخب غانا أول ثلاث نقاط له في المونديال.
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02:30 - كاس العالم 2026 : منتخب غانا يختطف فوزا ثمينا امام بنما 1-صفر في الوقت الحاسم
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