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حي هلال بالملاسين يتحول الى فضاء ثقافي مفتوح خلال فعاليات "حي هلال اوربان فاست"

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Bookmark article    Publié le Mercredi 17 Juin 2026 - 18:14 قراءة: 1 د, 3 ث
      
يحتضن حي هلال، الواقع بمنطقة الملاسين بالعاصمة، من 19 إلى 28 جوان الجاري، فعاليات الدورة الأولى لتظاهرة "حي هلال أوربان فاست" (7ay Hlel Urbain Fest)، وهي تظاهرة ثقافية وفنية مجانية ومفتوحة للعموم.

وستحول هذه التظاهرة، على امتداد عشرة أيام، الفضاءات العامة والمدارس والمقاهي والملاعب الرياضية بالحي إلى منصات ثقافية مفتوحة، وذلك بمبادرة من جمعية "سينما تدور" في إطار برنامج "في الحومة"، وبدعم من سفارة هولندا بتونس.


ويعتمد برنامج المهرجان، الذي تم إعداده بالتعاون مع متساكني المنطقة، على خمسة محاور رئيسية تشمل السينما والمسرح والتصوير الفوتوغرافي والموسيقى والرياضة.


ومن المنتظر أن يكون الافتتاح الرسمي يوم 19 جوان من خلال جولة لشاحنة "سينما تدور" المتنقلة، ترافقها فرقة نحاسية وعروض فنية لفنون السيرك.

ويتضمن البرنامج مشاركة عدد من الفنانين والمبدعين، من بينهم المخرج المسرحي غازي الزغباني، وفنان "الصلام" (Slam) حاتم القروي، إلى جانب مشروع "إركز هيب هوب" الموسيقي الذي يمزج بين موسيقى الراب والمزود، فضلا عن صانع الأفلام الوثائقية المختصة في الطبيعة "ذا دريمر".

وفي مجال الفنون البصرية، يشتمل المهرجان على معرض حضري يضم أعمال 12 مصورا تونسيا، إلى جانب عرض صور فوتوغرافية أنجزها أطفال الحي خلال إقامات فنية نظمت بالمؤسسات التربوية.

كما يتضمن البرنامج تنظيم دورات رياضية في كرة القدم وكرة السلة، فضلا عن يوم مخصص للتوعية الصحية، في إطار مقاربة تهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية وإتاحة الثقافة والفنون في الفضاءات العامة.
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