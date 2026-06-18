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ترامب يعلن من فرنسا عن توقيعه مذكرة التفاهم مع إيران

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Bookmark article    Publié le Jeudi 18 Juin 2026 - 06:16 قراءة: 1 د, 2 ث
      
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه وقع مذكرة تفاهم مع الرئيس الايراني مسعود بزشكيان، قائلا للصحفيين في فرنسا: "لقد وقعتها للتو".
وفي وقت سابق، أكدت وكالات أنباء عالمية أن الرئيس دونالد ترامب ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، قد وقعا مذكرة التفاهم لتدخل حيز التنفيذ رسميا وفي مقدمة بنودها وقف الحرب ورفع الحصار وضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز.


من جهته علق دان سكافينو مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب:" قبل لحظات من مأدبة العشاء في قصر فرساي بفرنسا، التي استضافها الرئيس إيمانويل ماكرون، وقّع الرئيس دونالد ترامب مذكرة التفاهم مع إيران.

كما علق وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عند استلامه للوثيقة قائلا: "إنها لحظة محورية ومهمة للغاية في التاريخ نعيشها ونتشاركها معاً".


ووقع ترامب مذكرة التفاهم مع إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، (بما في ذلك لبنان) وفق ما أفاد مسؤول أمريكي لوكالة فرانس برس بعدما أورد موقع "أكسيوس" الإخباري أن التوقيع جرى خلال مأدبة عشاء مع الرئيس الفرنسي في قصر الإليزيه.

وكانت إيران والولايات المتحدة قد أعلنتا في وقت سابق من جوان الانتهاء من إعداد مذكرة تفاهم، حيث كان من المقرر توقيعها في سويسرا يوم الجمعة المقبل.
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