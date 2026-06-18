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كأس العالم 2026: كولومبيا تهزم أوزبكستان بثلاثية وتعتلي صدارة المجموعة الحادية عشرة

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Bookmark article    Publié le Jeudi 18 Juin 2026 - 05:08 قراءة: 1 د, 17 ث
      
استهل المنتخب الكولومبي مشواره في كأس العالم 2026 بانتصار ثمين على حساب نظيره الأوزبكي بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الحادية عشرة.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة وتقلبات في النتيجة، حيث تبادل المنتخبان السيطرة على مجريات اللعب قبل أن تحسم كولومبيا المواجهة لصالحها في الدقائق الأخيرة.


ونجح المنتخب الأوزبكي في افتتاح التسجيل عبر عباسبيك فايزوللاييف الذي هز الشباك بضربة رأسية جميلة، مانحا منتخب بلاده الأفضلية ومشعلا أجواء اللقاء.


لكن المنتخب الكولومبي عاد بقوة في الشوط الثاني، حيث تمكن لويس دياز من إدراك التعادل بعد مجهود هجومي منظم، قبل أن يعود اللاعب نفسه ليضيف الهدف الثاني ويمنح منتخب بلاده التقدم.

وحاول المنتخب الأوزبكي العودة في النتيجة خلال الدقائق المتبقية، إلا أن الدفاع الكولومبي نجح في الحفاظ على أفضليته، قبل أن يوجه جامينتون كامباز الضربة القاضية في الوقت بدل الضائع بتسجيله الهدف الثالث إثر ضربة رأسية محكمة بعد تمريرة متقنة من خوان هيرنانديز.

وبهذا الفوز، حصد المنتخب الكولومبي أول ثلاث نقاط له في البطولة، ليتصدر ترتيب المجموعة الحادية عشرة مؤقتا، بينما يجد منتخب أوزبكستان نفسه مطالبا بتحقيق نتيجة إيجابية في الجولة المقبلة من أجل المحافظة على آماله في بلوغ الدور الثاني.

وأكد المنتخب الكولومبي من خلال هذا الانتصار طموحه في لعب دور بارز خلال النسخة الحالية من المونديال، مستندا إلى مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرة والمهارات الهجومية القادرة على صنع الفارق في المباريات الكبرى.
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