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اليوم الخميس انطلاق أولى رحلات الموسم الصيفي للشركة التونسية للملاحة من مرسيليا نحو ميناء حلق الوادي وعلى متنها نحو 1300 مسافر

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Bookmark article    Publié le Jeudi 18 Juin 2026 - 06:42 قراءة: 1 د, 45 ث
      
وات - ( الأسعد محمودي) - تنطلق اليوم الخميس 18 جوان 2026، أولى رحلات الموسم الصيفي للشركة التونسية للملاحة في اتجاه ميناء حلق الوادي قادمة من ميناء مدينة مرسيليا الفرنسية وعلى متنها قرابة 1300 مسافر و660 سيارة، وفق ما أفادت به مديرة استغلال سفن نقل المسافرين بالشركة التونسية للملاحة عائدة عدواني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

ومن المتوقع أن ترسو الباخرة "تانيت" في ميناء حلق الوادي على الساعة العاشرة صباحا من يوم الجمعة 19 جوان، في إطار انطلاق موسم عودة أفراد الجالية التونسية المقيمة بالخارج إلى أرض الوطن خلال العطلة الصيفية.


وبيّنت عائدة عدواني أن الشركة التونسية للملاحة استكملت مختلف الاستعدادات اللازمة لتأمين أفضل ظروف الاستقبال والنقل، مؤكدة أنه تم تجنيد عدد كبير من العاملين بمختلف الاختصاصات لخدمة المسافرين من أبناء الجالية التونسية بالخارج وتوفير الإحاطة اللازمة لهم طوال الرحلة.


وينتظر أن يشهد الموسم الصيفي الحالي حركية هامة على مستوى نقل المسافرين والسيارات، في ظل تزايد إقبال التونسيين المقيمين بالخارج على العودة إلى تونس خلال فترة العطلة الصيفية.

وتبلغ طاقة استيعاب باخرة "تانيت"  نحو 3200 مسافر و1060 سيارات. كما يتم خلال الموسم الصيفي تسخير حوالي 220 عونا بحريا على متنها بين طاقم القيادة وأعوان الفندقة والخدمات المختلفة لضمان راحة المسافرين. وتوفر الباخرة جملة من الخدمات والمرافق المخصصة للمسافرين، وذلك من أجل تأمين رحلة مريحة وفي أفضل الظروف لفائدة أفراد الجالية التونسية بالخارج.

وتندرج هذه الرحلة ضمن برنامج الشركة التونسية للملاحة للموسم الصيفي 2026 الممتد من 15 جوان إلى 15 سبتمبر المقبل، والذي يتضمن 149 سفرة بحرية على متن الباخرتين "تانيت" و"قرطاج"، مقابل 145 سفرة خلال الفترة ذاتها من سنة 2025. وكانت الشركة قد سجلت إلى حدود منتصف شهر جوان الجاري نحو 150 ألف عملية حجز، مع توقعات بتجاوز 200 ألف حجز مع نهاية الموسم.
وفي هذا السياق، وفرت الشركة طاقة استيعاب جملية تقدر بـ433 ألفا و400 مسافر و126 ألفا و600 سيارة، مقابل 422 ألفا و400 مسافر و123 ألفا و600 سيارة خلال الموسم الماضي.

ويتوزع برنامج السفرات بين 82 سفرة على خط مرسيليا و67 سفرة على خط جنوة، إلى جانب 8 سفرات عبر ميناء جرجيس، تشمل 5 سفرات على خط مرسيليا-جرجيس، وسفرتين على خط جنوة-جرجيس، وسفرة واحدة على خط جرجيس-جنوة، في إطار تعزيز خدمات نقل التونسيين المقيمين بالخارج خلال ذروة الموسم الصيفي.
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