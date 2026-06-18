النفط يواصل التراجع بعد توقيع واشنطن وطهران مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب

فتح مضيق هرمز ورفع العقوبات



حذر في الأسواق



واصلت أسعار النفط العالمية انخفاضها، اليوم الخميس، عقب توقيع الولايات المتحدة وإيران مذكرة تفاهم تهدف إلى إنهاء الحرب وفتح صفحة جديدة من المفاوضات بين الطرفين، وسط توقعات بعودة الإمدادات النفطية الإيرانية وتخفيف الضغوط على أسواق الطاقة العالمية.وبحلول الساعة، تراجعت العقود الآجلة لخامالأمريكي تسليم جويلية بنسبةلتستقر عندكما انخفضت العقود الآجلة لخامتسليم أوت بنسبةلتصل إلىويأتي هذا التراجع بعد يوم واحد من ارتفاع الأسعار مؤقتا إثر تصريحات للرئيس الأمريكيألمح فيها إلى إمكانية استئناف العمليات العسكرية إذا "لم يحسن قادة إيران التصرف"، قبل أن تعود الأسواق إلى التركيز على تفاصيل الاتفاق الجديد بين واشنطن وطهران.وتنص مذكرة التفاهم، المكونة من، على فترة تفاوض تمتد، تسمح خلالها إيران بمرور السفن عبردون رسوم إضافية، مع إعادة حركة الملاحة إلى طاقتها الكاملة في غضونكما تتضمن المذكرة رفع القيود المفروضة على صادرات النفط الإيرانية، في خطوة من شأنها تعزيز المعروض العالمي من الخام خلال الفترة المقبلة.وأرجأ الاتفاق معالجة عدد من الملفات الحساسة، من بينها البرنامج النووي الإيراني، إلى مراحل تفاوض لاحقة، كما ينص على إعداد خطة دولية تقدر قيمتها بنحولدعم تعافي الاقتصاد الإيراني وإعادة دمجه تدريجيا في الأسواق العالمية.ورغم الانخفاض المسجل في الأسعار، يرى عدد من المحللين أن الأسواق ما زالت تتعامل بحذر مع التطورات الجديدة، في ظل عدم وضوح الآليات التنفيذية للاتفاق والمدة التي قد تستغرقها عودة الإمدادات الإيرانية بشكل كامل إلى الأسواق.كما يشير خبراء الطاقة إلى أن المعروض النفطي قد يظل محدودا نسبيا على المدى القصير، حتى مع استئناف الملاحة الطبيعية عبر مضيق هرمز، وهو ما قد يحد من وتيرة تراجع الأسعار خلال الأسابيع المقبلة.ويعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات الاستراتيجية في العالم، إذ يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط والغاز العالمية، ما يجعل أي تطور يتعلق بأمن الملاحة فيه محل متابعة دقيقة من قبل أسواق الطاقة والمستثمرين.