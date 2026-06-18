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كانافارو: فخور بأداء أوزبكستان رغم الخسارة أمام كولومبيا وأرى إشارات إيجابية

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Bookmark article    Publié le Jeudi 18 Juin 2026 - 09:05 قراءة: 1 د, 42 ث
      
قال فابيو ​كانافارو مدرب أوزبكستان، إنه فخور بأداء فريقه ​رغم الخسارة 3-1 أمام كولومبيا في ‌مستهل مشوارهما بالمجموعة 11 بكأس العالم ‌مشيدا بروح لاعبيه في ‌الأجواء الصعبة التي سادت ملعب أزتيكا.
وأضاف كانافارو "أخبرت اللاعبين أنني فخور جدا بالمباراة التي قدموها، وقد أعجبني ⁠كثيرا ما شاهدته".
وتابع "لم يكن الأمر سهلا، كنا نلعب في المكسيك، لكن الأجواء بدت وكأننا نلعب في كولومبيا بسبب ​الحضور الجماهيري الكبير".

وقاد الجناح الكولومبي لويس دياز منتخب بلاده إلى الفوز، في ⁠عودة لكولومبيا إلى كأس العالم بعد غيابها عن نسخة 2022.
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وبعد أن افتتح دانييل مونيوز ⁠التسجيل في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، ردت أوزبكستان بشكل جيد وأدركت التعادل في الدقيقة 60 غير أن كولومبيا استعادت السيطرة سريعا بفضل دياز قبل أن يحسم البديل جامينتون كامباز النتيجة في الوقت المحتسب بدل الضائع، وهو ما دفع كانافارو للاعتقاد بأن النتيجة لا تعكس تماما ​حجم الجهد الذي بذله فريقه.

وأكد المدرب الإيطالي أن تجربة اللعب في هذا الملعب التاريخي ستظل عالقة في أذهان لاعبيه، قائلا "اللعب هنا ‌تجربة ثمينة، ستبقى في الذاكرة مدى الحياة. هذه هي المرة الأولى التي يخوض فيها لاعبونا مباراة في هذا الملعب، ولن ينسوها ⁠أبدا".
وأضاف "عندما يقدم فريق واعد مثل فريقنا هذا ‌المستوى من الجهد، فإن الخسارة بنتيجة 3-1 تبدو قاسية للغاية".
وشدد كانافارو على ضرورة مواصلة التطور مع استمرار أوزبكستان في مشاركتها الأولى، خصوصا في مواجهة منتخبات قوية مثل كولومبيا والبرتغال، التي ستواجهها قريبا.
وقال "علينا أن نواصل التطور. أقول لهم دائما إن عليهم البقاء في أجواء المباراة. ليس ‌من السهل اللعب أمام منتخبات مثل ⁠كولومبيا أو البرتغال. اليوم، أظهر الفريق وعيا جيدا بتوقيت احتواء الضغط، ومتى نحتفظ بالكرة، ومتى نغير اتجاه اللعب. أعتقد أن الشوط ‌الثاني كان جيدا جدا".
وختم حديثه قائلا "لكن في هذا المستوى، أي خطأ قد يكون ثمنه باهظا".
ومن المقرر أن تواجه أوزبكستان منتخب البرتغال ‌في هيوستن، ⁠بينما تلتقي كولومبيا، التي تتصدر المجموعة 11 بعد تعادل البرتغال وجمهورية الكونغو الديمقراطية 1-1، مع منتخب الكونغو في وادي الحجارة.
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