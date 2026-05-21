الحماية المدنية : 544 تدخلا بينها 151 عملية نجدة وإسعاف بالطرقات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

Publié le Jeudi 21 Mai 2026 - 10:18
      
قامت وحدات الحماية المدنية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية،ب 544 تدخلا، من بينها 151 عملية نجدة واسعاف بالطرقات ، وفق ما نشر، اليوم الخميس على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الحماية المدنية على منصة "فيسبوك".

كما تدخلت وحدات الحماية، خلال الفترة الممتدة من الساعة السادسة من صباح أمس الاربعاء إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الخميس ، لإطفاء 89 حريقا، وقامت بـ 299 تدخلا للاسعاف في غير حوادث المرور، إضافة إلى 05 تدخلات في مجالات متنوعة.

  • Radio Diwan
