JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 11:48 Tunis

سفير تونس ببرلين يدعو الى تطوير برامج دعم الجالية وتعزيز الشراكة التونسية الالمانية

<img src=http://www.babnet.net/images/8/allemagne-tunisie.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 21 Mai 2026 - 11:41 قراءة: 0 د, 39 ث
      
دعا سفير تونس ببرلين، لدى استقباله يوم أمس الأربعاء بمقرّ السفارة المدير الجديد لمكتب المؤسسة الألمانية " فريدريش إيبرت" بتونس، مانويل غاث، الى العمل على تطوير البرامج التي تدعم وتبرز دور الجالية التونسية المقيمة بألمانيا في تعزيز الشراكة بين البلدين ودعم التبادل الأكاديمي.

ومثل هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار متابعة الأنشطة التي يقوم بها المكتب المذكور بهدف تعزيز التعاون التونسي الألماني في عدّة مجالات، مناسبة أكّد خلالها السفير أهمية تنويع برامج مكتب المؤسسة بتونس، مع الأخذ بعين الاعتبار الأولويات والتوجّهات الوطنية، وفق ما نشرته السفارة على موقعها الرسمي بمنصة "فايسبوك".


من جهته، أشاد مدير المؤسسة الألمانية بمستوى التعاون والتنسيق بين مكتب "فريدريش إيبرت" بتونس ومختلف الوزارات والمؤسسات التونسية والأوساط الاقتصادية لبلورة وتنفيذ برامج تعاون خاصة في المجالات المتصلة بدعم التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز دور الشباب وبناء القدرات ومجابهة التغيّرات المناخية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329712

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 21 ماي 2026 | 4 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:10
19:27
16:06
12:23
05:07
03:23
الرطــوبة:
% 53
Babnet
Babnet26°
26° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
26°-15
27°-15
28°-15
27°-16
27°-17
  • Avoirs en devises 25419,0
  • (20/05)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,39065 DT
  • (20/05)
  • 1 $ = 2,90214 DT
  • Solde Compte du Trésor     (20/05)     555,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (20/05)   28510 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>