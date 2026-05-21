سفير تونس ببرلين يدعو الى تطوير برامج دعم الجالية وتعزيز الشراكة التونسية الالمانية

دعا سفير تونس ببرلين، لدى استقباله يوم أمس الأربعاء بمقرّ السفارة المدير الجديد لمكتب المؤسسة الألمانية " فريدريش إيبرت" بتونس، مانويل غاث، الى العمل على تطوير البرامج التي تدعم وتبرز دور الجالية التونسية المقيمة بألمانيا في تعزيز الشراكة بين البلدين ودعم التبادل الأكاديمي.ومثل هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار متابعة الأنشطة التي يقوم بها المكتب المذكور بهدف تعزيز التعاون التونسي الألماني في عدّة مجالات، مناسبة أكّد خلالها السفير أهمية تنويع برامج مكتب المؤسسة بتونس، مع الأخذ بعين الاعتبار الأولويات والتوجّهات الوطنية، وفق ما نشرته السفارة على موقعها الرسمي بمنصة "فايسبوك".من جهته، أشاد مدير المؤسسة الألمانية بمستوى التعاون والتنسيق بين مكتب "فريدريش إيبرت" بتونس ومختلف الوزارات والمؤسسات التونسية والأوساط الاقتصادية لبلورة وتنفيذ برامج تعاون خاصة في المجالات المتصلة بدعم التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز دور الشباب وبناء القدرات ومجابهة التغيّرات المناخية.