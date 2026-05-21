وفد رفيع ممثل عن الجهات المنظمة للتظاهرة الكونيّة "إكسبو 2030 الرياض" في زيارة إلى مركز النهوض بالصادرات

استقبل الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات مراد بن حسين، الإربعاء، وفدا عن منظمي التظاهرة الكونيّة "إكسبو 2030 الرياض" يرأسه الرئيس التنفيذي لإدارة أصحاب المصلحة بشركة "إكسبو 2030 الرياض" ملهم البكري.وتأتي هذه الزيارة، على هامش انطلاق أشغال الدورة الإفريقية الثانية لبرنامج تعزيز القدرات، الذي ينظمه المكتب الدولي للمعارض بتونس يومي 20 و21 ماي 2026.ومثّلت الزيارة مناسبة لبحث التحضيرات المتعلقة بإكسبو الرياض، حيث تم التأكيد على أهميّة وضع تصور متكامل للمشاركة التونسيّة في هذا الحدث العالمي، بما يواكب التحوّلات المتسارعة في مجالات الإبتكار والتنمية المستدامة والتكنولوجيا، ويعزز حضور تونس على السّاحة الدولية.وسلّم البكري، بالمناسبة، درع إكسبو 2030 إلى الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات، في لفتة رمزية تعكس عمق التعاون والتنسيق القائم بين الجانبين في إطار التحضير لهذا الموعد الكوني.من جانبه أكد بن حسين، بصفته المندوب العام لتونس لدى "إكسبو 2030 الرياض"، ورئيس لجنة القيادة الوطنية الخاصة بالمشاركة التونسية، على العناية التي توليها تونس للتظاهرات الكونية، وحرصها على ضمان مشاركة فاعلة ومتميزة في هذا الموعد، بما يساهم في تعزيز إشعاع صورة تونس دوليًا، والترويج لمؤهلاتها الإقتصادية وكفاءاتها البشرية، وإبراز إلتزامها بالإبتكار والتنمية المستديمة وتعزيز التعاون الدولي.كما تناولت النقاشات، خلال هذا اللقاء، وفق بلاغ صادر عن دار المصدر، محاور إستراتيجيّة تتعلق بالتظاهرة الكونية، إلى جانب إستعراض آفاق التعاون المستقبلية الكفيلة بضمان مشاركة تونسية ناجحة وذات قيمة مضافة عالية.يشار إلى أن المملكة العربيّة السعوديّة تحتضن، خلال الفترة من أكتوبر 2030 إلى مارس 2031، تظاهرة "إكسبو 2030 الرياض " تحت شعار "إستشراف المستقبل".ومن المنتظر أن تستقطب هذه التظاهرة نحو 42 مليون زائر، بمشاركة 197 دولة و29 منظمة دولية وإقليمية، على موقع يمتد على مساحة 6 كيلومتر مربع، وستضم فضاءات عرض وأجنحة وطنيّة ومقرات للمؤتمرات إضافة إلى قرية "إكسبو".