صحيفة صينية تعلق على الفرق بين زيارتي بوتين وترامب إلى بكين

مع انطلاق الزيارة الرسمية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين، لفت الإعلام الصيني إلى أوجه التباين بين هذه الزيارة وتلك التي أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين مؤخرا.واعتبرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" أن الاستقبال الصيني لبوتين كشف عن هوّة دبلوماسية واسعة تفصل علاقة موسكو ببكين عن تلك القائمة بين بكين وواشنطن.وكتبت الصحيفة في مقال لها اليوم الأربعاء: "الاستقبال الرسمي الذي أولته بكين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته الخامسة والعشرين للصين، أكد كثافة الاتصالات الدبلوماسية على مستوى قيادة الدولتين، والتي تفوق بشكل كبير التفاعل بين بكين وواشنطن.وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الاختلاف الكبير في عدد الزيارات الثنائية يأتي في الوقت الذي تحافظ فيه بكين وموسكو على تواصل استراتيجي وثيق، بما في ذلك الحوار المنتظم حول قضايا الدفاع والأمن.كما لفتت الصحيفة أيضا إلى تباين ملحوظ في مآلات القمم، فبينما تنتهي اللقاءات الصينية الأمريكية في معظمها دون بيانات ختامية مشتركة، تثمر قمم الرئيسين شي جين بينغ وبوتين باستمرار عن إعلانات مشتركة موسعة، تعكس المستوى العالي من الانسجام وتنسيق مواقف البلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي.المصدر: "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"