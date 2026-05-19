السياحة الاستشفائية: جزء لا يتجزأ من الأنماط السياحية الأخرى

Publié le Mardi 19 Mai 2026 - 08:23
      
ريم الخماسي

لم تعد تونس اليوم مجرد وجهة شاطئية تقليدية، بل تحولت إلى محطة سياحية متكاملة، تتميز بتنوع منتوجاتها، وجمال مناطقها، ومناخها المتوسطي المعتدل صيفًا وشتاءً، وهو ما جعلها مقصدًا سياحيًا على مدار السنة.


تزخر بلادنا من شمالها إلى جنوبها بثروة هامة من المياه المعدنية الحارة والباردة، مما جعلها قبلة للراغبين في العلاج بمياه البحر عبر المراكز العلاجية والمحطات الاستشفائية ذات الجودة العالية.


وقد عملت تونس منذ سنوات على تطوير قطاع السياحة الاستشفائية ومنحه أبعادًا جديدة، باعتباره نشاطًا متكاملاً ينسجم مع مختلف الأنماط السياحية الأخرى، وهو ما يسهم في دفع التنمية الجهوية ودعم الحركة الاقتصادية، إلى جانب تنويع المنتوج السياحي.

وهكذا، أضحت بلادنا تتصدر المرتبة الثانية عالميًا في مجال السياحة الاستشفائية، بفضل عدة عوامل، أبرزها الخبرات والكفاءات البشرية، وجودة الخدمات المقدمة، إضافة إلى الجمع بين العلاج والجذب السياحي. فالسائح لا يقتصر على تلقي العلاج فحسب، بل يمكنه أيضًا الاستمتاع بزيارة المواقع الأثرية واستكشاف ما تزخر به بلادنا من مقومات سياحية طبيعية وثقافية خلال فترة إقامته.
