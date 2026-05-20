JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 10:40 Tunis

تم تداول الحادثة على الفايسبوك: القاء القبض على شاب حول وجهة طالب جامعي وسلبه بعد تعنيفه بوحشية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6a0d7cf264b180.60603878_ifkgjmqphonel.jpg>
Image AI creation / صورة توضيحية
Bookmark article    Publié le Mercredi 20 Mai 2026 - 10:15 قراءة: 1 د, 0 ث
      
تمكّنت الفرقة الفرعية لمكافحة الإجرام للحرس الوطني بـبن عروس من إلقاء القبض على شاب يُشتبه في تورطه في اختطاف طالب جامعي والاعتداء عليه وسلبه تحت التهديد، في حادثة أثارت تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول رواد مواقع التواصل صورا للطالب وهو يحمل آثار عنف واضحة على مستوى الوجه، بعد تعرضه، وفق المعطيات المتوفرة، إلى عملية استدراج واختطاف انطلقت من منطقة سيدي بوسعيد.


استدراج خلال فترة المراجعة للامتحانات

ويُتابع المتضرر دراسته بـIHEC قرطاج، وقد أكد، بحسب إفادته، أنه كان بصدد مراجعة دروسه استعدادا لفترة الامتحانات النهائية عندما التقى بشاب عرض عليه إيصاله إلى وجهته.


وأضاف أنه رافق المشتبه به على متن سيارته بعد استرجاع حقيبته من منطقة أميلكار، قبل أن تتغير وجهة السيارة نحو منطقة معزولة بـمقرين.

وأوضح الطالب أنه تعرض هناك إلى اعتداء عنيف شمل الضرب والخنق، إلى جانب سلب هاتفه الجوال ووثائقه الرسمية ومبلغ مالي، مشيرا إلى أنه فقد الوعي خلال الواقعة.

عمل أمني مكثف

وتفيد المعطيات بأن أعوان الفرقة الفرعية لمكافحة الإجرام تعهدوا بالبحث في ملابسات القضية، حيث مكنت التحريات الميدانية والأعمال الاستعلامية من تحديد هوية المظنون فيه وإلقاء القبض عليه، إضافة إلى حجز السيارة التي استُعملت في عملية تحويل وجهة الطالب.

وقد تقرر الاحتفاظ بالمشتبه به على ذمة الأبحاث، في انتظار إحالته على أنظار القضاء.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329637

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 20 ماي 2026 | 3 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:09
19:26
16:05
12:23
05:08
03:24
الرطــوبة:
% 46
Babnet
Babnet27°
23° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet16°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-16
25°-16
28°-15
28°-16
27°-17
  • Avoirs en devises 25368,4
  • (19/05)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,39646 DT
  • (19/05)
  • 1 $ = 2,90342 DT
  • Solde Compte du Trésor     (19/05)     1008,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (19/05)   28327 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>