تم تداول الحادثة على الفايسبوك: القاء القبض على شاب حول وجهة طالب جامعي وسلبه بعد تعنيفه بوحشية

استدراج خلال فترة المراجعة للامتحانات



عمل أمني مكثف



تمكّنت الفرقة الفرعية لمكافحة الإجرام للحرس الوطني بـبن عروس من إلقاء القبض على شاب يُشتبه في تورطه في اختطاف طالب جامعي والاعتداء عليه وسلبه تحت التهديد، في حادثة أثارت تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.وتداول رواد مواقع التواصل صورا للطالب وهو يحمل آثار عنف واضحة على مستوى الوجه، بعد تعرضه، وفق المعطيات المتوفرة، إلى عملية استدراج واختطاف انطلقت من منطقة سيدي بوسعيد.ويُتابع المتضرر دراسته بـIHEC قرطاج، وقد أكد، بحسب إفادته، أنه كان بصدد مراجعة دروسه استعدادا لفترة الامتحانات النهائية عندما التقى بشاب عرض عليه إيصاله إلى وجهته.وأضاف أنه رافق المشتبه به على متن سيارته بعد استرجاع حقيبته من منطقة أميلكار، قبل أن تتغير وجهة السيارة نحو منطقة معزولة بـمقرين.وأوضح الطالب أنه تعرض هناك إلى اعتداء عنيف شمل الضرب والخنق، إلى جانب سلب هاتفه الجوال ووثائقه الرسمية ومبلغ مالي، مشيرا إلى أنه فقد الوعي خلال الواقعة.وتفيد المعطيات بأن أعوان الفرقة الفرعية لمكافحة الإجرام تعهدوا بالبحث في ملابسات القضية، حيث مكنت التحريات الميدانية والأعمال الاستعلامية من تحديد هوية المظنون فيه وإلقاء القبض عليه، إضافة إلى حجز السيارة التي استُعملت في عملية تحويل وجهة الطالب.وقد تقرر الاحتفاظ بالمشتبه به على ذمة الأبحاث، في انتظار إحالته على أنظار القضاء.