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ولاية سوسة :جلسة عمل للجنة الجهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزود والتصدي للتهريب

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Bookmark article    Publié le Mardi 10 Novembre 2026 - 23:07 قراءة: 0 د, 45 ث
      
انعقدت يوم الاثنين بمقر ولاية سوسة جلسة عمل للجنة الجهوية لمتابعة تطور أسعار وضمان انتظام التزود والتصدي للتهريب والاحتكار والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي والسلامة الصحية للأغذية
وتم خلال الجلسة، النظر في تنظيم نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك بمختلف جهات الولاية، في إطار تنفيذ السياسة العامة للدولة، وتقريب المنتجات من المستهلك ،وتوفيرها بأسعار معقولة لدعم المقدرة الشرائية للمواطنين، والحد من تعدد حلقات الوساطة

وأكد والي سوسة،سفيان التنفوري في مستهل الجلسة على ضرورة المراقبة المستمرة لمسالك التوزيع بهدف توفير مختلف المنتوجات الغذائية بالسوق، والتصدي للاحتكار خاصة في ما يتعلق بالمواد التي تشهد نقصا على مستوى التزود
وفي الختام أوصت اللجنة بتحديد نقاط البيع من المنتج للمستهلك بالولاية، وحسن الإعداد لها ،واستغلال مختلف الفضاءات المتوفرة في الغرض

كما تمت التوصية بتكثيف عمليات المراقبة الاقتصادية اليومية بمختلف نقاط البيع بجميع أصنافها للتصدي لكل مظاهر الاحتكار، وغياب شفافية المعاملات، الى جانب الحرص على ضمان وصول المنتوجات ،والمخزونات التعديلية عبر مسالك التوزيع القانونية

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