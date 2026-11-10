ولاية سوسة :جلسة عمل للجنة الجهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزود والتصدي للتهريب

انعقدت يوم الاثنين بمقر ولاية سوسة جلسة عمل للجنة الجهوية لمتابعة تطور أسعار وضمان انتظام التزود والتصدي للتهريب والاحتكار والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي والسلامة الصحية للأغذيةوتم خلال الجلسة، النظر في تنظيم نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك بمختلف جهات الولاية، في إطار تنفيذ السياسة العامة للدولة، وتقريب المنتجات من المستهلك ،وتوفيرها بأسعار معقولة لدعم المقدرة الشرائية للمواطنين، والحد من تعدد حلقات الوساطةوأكد والي سوسة،سفيان التنفوري في مستهل الجلسة على ضرورة المراقبة المستمرة لمسالك التوزيع بهدف توفير مختلف المنتوجات الغذائية بالسوق، والتصدي للاحتكار خاصة في ما يتعلق بالمواد التي تشهد نقصا على مستوى التزودوفي الختام أوصت اللجنة بتحديد نقاط البيع من المنتج للمستهلك بالولاية، وحسن الإعداد لها ،واستغلال مختلف الفضاءات المتوفرة في الغرضكما تمت التوصية بتكثيف عمليات المراقبة الاقتصادية اليومية بمختلف نقاط البيع بجميع أصنافها للتصدي لكل مظاهر الاحتكار، وغياب شفافية المعاملات، الى جانب الحرص على ضمان وصول المنتوجات ،والمخزونات التعديلية عبر مسالك التوزيع القانونية