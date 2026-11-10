متحوّر جديد لكورونا يثير القلق.. رياض دغفوس يوضح حقيقة الوضع في تونس

التلقيح ضد كورونا والأعراض الجانبية



تطورات انتشار فيروس إيبولا



تحدّث الدكتور رياض دغفوس، المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية، خلال تدخله في برنامج «صباح الورد» على إذاعة الجوهرة أف أم، عن التحذيرات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية بشأن ظهور متحوّر جديد لفيروس كورونا، ومدى خطورته وانعكاساته المحتملة على الوضع الصحي في تونس.وأوضح دغفوس أن فيروس كورونا لم يختفِ، لكنه يشهد استقرارا على المستوى العالمي، مشيرا إلى أن المتحوّرات الجديدة تظهر باستمرار، غير أن ظهور متحوّر جديد لا يعني بالضرورة أنه أكثر خطورة، بل يستوجب متابعة مدى انتشاره ورصد أعراضه وتقييم تأثيره الصحي.وأضاف أن منظمة الصحة العالمية تدعو إلى اليقظة ومتابعة تطور المتحوّر الجديد، مؤكدا أن المتحوّرات المنتشرة تنتمي إلى السلالة نفسها تقريبا، وأن خصائصها ومستوى خطورتها متقاربة.وبخصوص الوضع في تونس، أكد دغفوس عدم تسجيل ارتفاع في عدد الإصابات، مشيرا إلى أن الوضع مستقر مقارنة بالسنوات الماضية، مع إمكانية تسجيل زيادة محدودة في بعض الفترات، قبل أن تتراجع الحالات مجددا.ولفت إلى أن أعراض الإصابة بكورونا أصبحت أقرب إلى أعراض نزلات البرد العادية، مثل الحمى والعطس، كما تراجع ظهور بعض الأعراض التي كانت أكثر ارتباطا بالفيروس، على غرار فقدان حاستي الشم والتذوق.وفي ما يتعلق بالعوامل المناخية، أوضح أن انخفاض درجات الحرارة والتقلبات الجوية خلال فصل الشتاء تساهم في انتشار أمراض الجهاز التنفسي، ومن بينها نزلات البرد، دون أن يعني ذلك بالضرورة أنها تزيد من انتشار المتحوّر الجديد.وتطرق المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية إلى المخاوف المتعلقة بالتلقيح ضد كورونا، مؤكدا أن الدراسات العلمية التي شملت ملايين الأشخاص لم تثبت وجود علاقة بين التلقيح والعقم، وأن ما يُتداول في هذا الشأن لا يستند إلى أدلة علمية.وأشار إلى استعمال أكثر من 12 مليار جرعة من لقاحات كورونا على مستوى العالم، موضحا أن اللقاحات، شأنها شأن بقية الأدوية، قد تكون لها بعض الانعكاسات أو الأعراض الجانبية، لكنها لا تمثل في مجملها خطرا كبيرا وفق ما أظهرته الدراسات.ودعا إلى عدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي ساهمت في إثارة مخاوف لدى عدد من المواطنين وعزوف بعضهم عن التلقيح.وفي ما يتعلق بفيروس إيبولا، أوضح دغفوس أن السلالة المنتشرة حاليا في الكونغو تُعد من السلالات الأكثر خطورة، مشيرا إلى توفر لقاح ضدها، وإلى أن تحذيرات منظمة الصحة العالمية تأتي في إطار متابعة الوضع الوبائي والحد من انتشار العدوى.وبيّن أن انتشار الفيروس في الكونغو ما زال يثير القلق، في ظل تزايد الإصابات والوفيات، فضلا عن الصعوبات التي تواجه جهود احتواء الوباء بسبب الأوضاع الأمنية والحرب الأهلية.وأضاف أن بعض الدول تمكنت من احتواء حالات ظهرت على أراضيها بفضل الإجراءات الوقائية والمتابعة الصحية، مشددا على أهمية مواصلة المراقبة والالتزام بالاحتياطات اللازمة للحد من انتقال العدوى.وفي ختام تدخله، أكد دغفوس أن الوضع يستوجب المتابعة واليقظة، دون تهويل أو إثارة مخاوف غير مبررة لدى المواطنين.