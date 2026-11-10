العثور على جثة النائب العراقي السابق أحمد العلواني مقتولاً في بيروت

أكدتاليوم الثلاثاء، العثور على جثةمقتولاً فيوأشارت التقارير إلى أنقُتلفياستُدرج إليها في، وعُثر على جثتهوكانت مصادر مطلعة قد أفادت، يوم الثلاثاء، بأنتلقت معلومات من، تفيد بـ، وإغلاق، وفقدانبه حتى من قبلوأفادت المعلومات الأمنية الأولية بأن قصةبدأت عندما تواصلتمعلاستئجاروبعد الاتفاق مع، استدرج هؤلاء الأشخاصإلى، حيث يُشتبه في أنهم أقدموا على قتله داخلهاأما اكتشاف الجريمة، فحصل بعدما حاولالتواصل مع الأشخاص الذين اتفق معهم للمطالبة بـ، من دون أن يتلقى أي رد.وأمام انقطاع التواصل، توجّهإلىأمس، ليُكتشف وجودداخلها، فيما تشير المعلومات الأولية إلى أنوقعت قبل نحومن اكتشافها.ولا تزالجارية لكشف