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العثور على جثة النائب العراقي السابق أحمد العلواني مقتولاً في بيروت

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النائب العراقي السابق أحمد العلواني
Bookmark article    Publié le Mardi 10 Novembre 2026 - 22:10 قراءة: 0 د, 57 ث
      
أكدت وكالة الأنباء العراقية اليوم الثلاثاء، العثور على جثة النائب العراقي السابق أحمد العلواني مقتولاً في بيروت.
وأشارت التقارير إلى أن النائب العراقي السابق قُتل خنقاً في شقة استُدرج إليها في طريق الجديدة، وعُثر على جثته ليلة أمس.




وكانت مصادر مطلعة قد أفادت، يوم الثلاثاء، بأن السفارة العراقية في بيروت تلقت معلومات من عائلة النائب العراقي السابق والسياسي السني البارز أحمد العلواني، تفيد بـانقطاع أخباره منذ أربعة أيام، وإغلاق هواتفه، وفقدان الاتصال به حتى من قبل مرافقيه.



وأفادت المعلومات الأمنية الأولية بأن قصة النائب العراقي السابق أحمد العلواني بدأت عندما تواصلت مجموعة من الأشخاص مع سمسار عقارات لاستئجار شقة في شارع عفيف الطيبي في طريق الجديدة.

وبعد الاتفاق مع السمسار، استدرج هؤلاء الأشخاص النائب العراقي السابق إلى الشقة، حيث يُشتبه في أنهم أقدموا على قتله داخلها شنقاً.


أما اكتشاف الجريمة، فحصل بعدما حاول السمسار التواصل مع الأشخاص الذين اتفق معهم للمطالبة بـالمبلغ المالي المتفق عليه، من دون أن يتلقى أي رد.

وأمام انقطاع التواصل، توجّه السمسار إلى الشقة أمس، ليُكتشف وجود جثة النائب العراقي السابق داخلها، فيما تشير المعلومات الأولية إلى أن الجريمة وقعت قبل نحو أسبوع من اكتشافها.


ولا تزال التحقيقات جارية لكشف هوية المتورطين ودوافع الجريمة وملابساتها.

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