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الطيب البكوش ضيف معهد الصحافة وعلوم الأخبار في لقاء حواري حول الاتصال السياسي والانتقال الديمقراطي

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Bookmark article    Publié le Mardi 10 Novembre 2026 - 22:18 قراءة: 1 د, 34 ث
      
تقرير أيمن اليزيدي



في إطار برنامج تطبيقي ضمن مادة الاتصال المنظماتي التي يدرّسها الأستاذ حسان فتح الله بمعهد الصحافة وعلوم الأخبار، ينظّم طلبة السنة الثانية من الماجستير المهني في الاتصال السياسي، يوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، لقاءً حوارياً يستضيف الأكاديمي والنقابي والدبلوماسي والوزير الأسبق الطيب البكوش، لمناقشة موضوع الاتصال السياسي والانتقال الديمقراطي، وتقديم كتابه ربيع عربي أخلف الميعاد: كما عشته بين وزارتي التربية والخارجية (2011–2015) الصادر عن أركاديا للنشر.


ويفتتح اللقاء الأستاذ الدكتور الصادق الحمامي، تليه كلمة الأستاذة الدكتورة يسرى الصغير، المنسقة البيداغوجية للماجستير المهني في مهن الاتصال السياسي والمؤسّسي، قبل انطلاق فقرات البرنامج التي أعدّها ويشرف على تنفيذها طلبة السنة الثانية، في تجربة تجمع بين التكوين الأكاديمي والتطبيق الميداني في تنظيم الفعاليات وإدارة اللقاءات الحوارية.


ويتناول اللقاء جملة من القضايا المرتبطة بالاتصال السياسي ودوره في مسارات الانتقال الديمقراطي، من خلال استعادة التجربة التونسية بعد 2011، ومناقشة التحولات التي عرفها الخطاب السياسي وعلاقة الفاعلين السياسيين بالرأي العام والمؤسسات. كما تتيح مناقشة كتاب الطيب البكوش فرصة للاطلاع على شهادة سياسية حول مرحلة تولّى خلالها صاحب الكتاب مسؤوليات حكومية في وزارتي التربية والخارجية.

وتكتسب هذه المبادرة أهمية خاصة في ظل الحاجة إلى ترسيخ مبادئ الاتصال السياسي بوصفه أداة أساسية في مخاطبة الجماهير، وتفسير الخيارات والسياسات العامة، وتنوير الرأي العام، وفتح فضاءات للنقاش العام القائم على تبادل الأفكار وتعدد وجهات النظر.
كما يمثل اللقاء فرصة تطبيقية للطلبة لاختبار معارفهم في مجال الاتصال المنظماتي، من خلال إعداد حدث اتصالي متكامل وتنفيذ فقراته، والتفاعل المباشر مع شخصية سياسية وأكاديمية تمتلك تجربة في العمل الحكومي والنقابي والدبلوماسي، بما يربط التكوين النظري بمقتضيات الممارسة المهنية.

ويحظى اللقاء بدعم الاتحاد العام التونسي للشغل، والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، ومشاركة دار أركاديا للنشر، فيما يساهم نادي ميديا مايكرز بمعهد الصحافة وعلوم الأخبار في جهود النشر والتسويق والتعريف بهذا الموعد. وتوجّه الدعوة إلى الصحفيين والباحثين والأساتذة الجامعيين والطلبة، فضلاً عن عموم المهتمين بقضايا الاتصال السياسي والانتقال الديمقراطي، للمشاركة في هذا اللقاء والمساهمة في إثراء النقاش حول دور الاتصال في تنوير الرأي العام وتعزيز الحوار العام.

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