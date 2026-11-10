أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم يدعون إلى مراجعة الضغط الجبائي ودعم الاستثمار والإنتاج وتسريع المشاريع التنموية بالجهات

الجباية تمثل نحو 92 بالمائة من الموارد



إعادة هيكلة بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة



تسريع المشاريع المعطلة وتبسيط الصفقات العمومية



مطالب في القطاع الفلاحي



القطاع الصناعي والسياحي



ميناء النفيضة ومطار النفيضة الدولي



العدالة الجهوية وحوكمة الدعم



تعزيز البنية التحتية الأساسية



تمحورت تدخلات أعضاء، خلالالمنعقدة مساء الثلاثاء والمخصّصة لمناقشةللسنة نفسها، حول ضرورةودعموتحسينوتسريع إنجاز، إلى جانب معالجة النقائص المسجلة فيبالجهات الداخلية.وشدد النواب على أهمية توجيهنحووخلق، عوض الاقتصار على تغطية النفقات، مع العمل على التحكم فيوتقليصوالمحافظة على، معتبرين أن ميزانية الدولةللبلاد، بما يستوجب تحويلإلىيشعر بها المواطن في حياته اليومية، وضمان استفادة مختلف الجهات منوفي هذا السياق، أثار أعضاء المجلس مسألةللدولة، في ظل اعتماد الميزانية بدرجة كبيرة على، إذ أشار عدد من النواب إلى أنتمثل نحومن مواردها، معتبرين أنأصبح يثقل كاهل، مطالبين بـوتفادي تطبيقكما تناول النقاش وضعية، وخاصة قطاعي، حيث تم التنبيه إلى أن بعضالمتعلقة بـأفرزتعلى، بما يهددوقدرتها على منافسةودعا أحد النواب إلى مراعاة خصوصياتعند صياغة، تفادياً لإضعافودفع المؤسسات إلى تقليص نشاطها و، خاصة في ظل ارتفاعمحلياً.وفي ما يتعلق بـ، اقترح النوابوالترفيع في، وتوفيروتبسيطوتعزيز حضوره بمختلف الجهات، باعتباره آلية لمرافقةودفعواعتبروا دعم هذه المؤسسات، بالنظر إلى دورها في خلق الثروة وتنويعوتوفير، خاصة في المناطق التي تواجه صعوبات في استقطاب الاستثمارات.أما في مجال، فقد تركزت مطالب النواب علىوتحسين، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بـ، مع احترام قواعدوتحديدلتنفيذ المشاريع ومتابعتها.وأثار النقاش إشكاليةبين الهياكل الحكومية وبشأنها، بما يؤدي إلى تأخر إنجاز عدد من المشاريع، فضلاً عن الدعوة إلى تطويروتجاوزالتي تعطل المبادرات الاقتصادية والتنموية.وشملت المطالب التنموية، حيث دعا النواب إلىقبل موسم الأمطار، و، ودعم، وخاصة منتجي. كما أثاروا إشكالياتوتسوية الوضعيات المهنية للأعوان العاملين بها، إلى جانب الصعوبات المرتبطة بـفي بعض المناطق الفلاحية.وفي، أوصى المتدخلون بدفعوتحسينوالخدمات المحيطة بها، مع معالجةالتي تعطل استغلال بعض، منبهين إلى تعطلوفي، تطرق النواب إلىالذي يشهده أحدنتيجة تصريف، وما يمثله ذلك من تهديد للمنطقة السياحية بـ، داعين إلىبين وزاراتوتعرض أعضاء المجلس إلى، مطالبين بتوضيح، باعتباره منالتي يمكن أن تساهم في تنشيطوتطوير. كما تناولت التدخلات وضعيةوالحاجة إلى تحسينالمؤدية إليه.وفي سياق متصل، تعرض عدد من النواب إلى أهميةفي توزيع، حيث اعتبروا أنلا ينبغي أن تظل متمركزة في، بل يتعين أن تشمل، مع التأكيد على ضرورة إعادة توجيهنحو المناطق الأقل حظاً في التنمية.وتطرق النقاش أيضاً إلى، مع التأكيد على ضرورة المحافظة علىوضمان وصوله إلى، في ظل ما تمت الإشارة إليه منبسبب استفادةمن جانب مهم من الاعتمادات المخصصة للدعم. ودعا أحد النواب إلى اعتمادفي توجيه الدعم، بالتوازي معللعائلات محدودة الدخل.كما تضمنت المطالب تعزيز، من خلالوتوفير المعدات اللازمة لـ، وتحسين، وتطوير، مع ضمان توزيع أكثر إنصافاً للخدمات بينوخلصت مجمل التدخلات إلى ضرورة ترجمة التوجهات الواردة فيإلىتستجيب لحاجيات الجهات وتدفع، مع تطويروتجاوز التعقيدات التي تعطل، بما يكرسويدعم مقوماتوتتواصل أشغالبين، برئاسة رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليموبحضور أعضاء الحكومة، للنظر فيومناقشةللسنة ذاتها.