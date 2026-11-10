الفرع الجامعي للتعليم الثانوي والتربية البدنية ينعى الأستاذ وجدي حجلاوي

نعى الفرع الجامعي للتعليم الثانوي والتربية البدنية بسيدي بوزيد الأستاذ وجدي حجلاوي، أستاذ اللغة الفرنسية بمعهد أولاد حفوز، الذي وافته المنية "في ظروف أثارت تساؤلات" وحالة من الحزن في صفوف الأسرة التربوية.وتقدّم الفرع الجامعي بأحرّ التعازي إلى عائلة الفقيد وزملائه وتلاميذه، سائلاً الله أن يتغمّده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.