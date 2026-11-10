وزارة الفلاحة: اعتماد خارطة وطنية للفوسفور المتاح لترشيد التسميد وتعزيز إنتاجية الزراعات الكبرى

تعمل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على ترشيد استعمال الأسمدة الفسفاطية وتعزيز إنتاجية الزراعات الكبرى، من خلال توجيه عمليات التسميد وفق الخصائص الحقيقية للتربة ومستويات مخزونها من الفسفور المتاح والاحتياجات الفعلية لمختلف الجهات، وذلك بالاستناد إلى نتائج الحملة الوطنية لأخذ عينات التربة وتحليل الفسفور المتاح التي أفضت إلى إعداد خارطة وطنية تفاعلية لتوزيعه على المستوى الوطني.وتندرج هذه الخطوة، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، في إطار البرنامج الوطني لترشيد التسميد بأراضي الزراعات الكبرى، الذي تم عرض نتائجه ومناقشتها، اليوم الثلاثاء، خلال يوم إعلامي أشرف على افتتاحه رئيس ديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري هيكل حشلاف.وتتمثل أبرز مخرجات الحملة الوطنية في إعداد الخارطة الوطنية التفاعلية لتوزيع الفوسفور المتاح وإرساء قاعدة بيانات رقمية وجغرافية حول خصوبة التربة قابلة للتحديث الدوري، إلى جانب وضع منصة مخصصة لتوزيع وجمع عينات التربة ورسم خرائط لتحديد كميات الفوسفور الضرورية للزراعات بدقة أكبر بالكيلوغرام للهكتار، بما يتيح الانتقال من التوصيات العامة إلى التسميد الموجه وفق خصوصيات كل منطقة واحتياجات كل ضيعة.وأكد رئيس الديوان، في كلمته الافتتاحية، الأهمية الاستراتيجية للبرنامج، خاصة في سياق تثمين النتائج الإيجابية التي حققها الموسم الفلاحي 2025-2026، والذي شهد بلوغ المساحات المزروعة بالحبوب حوالي 971 ألف هكتار، مشددا على ضرورة البناء على هذه النتائج من خلال اعتماد مقاربات علمية وتوصيات فنية تستند إلى الخصائص الحقيقية للتربة والاحتياجات الفعلية للمستغلات الفلاحية.وأشار إلى أن تحديد الجرعات المناسبة من الأسمدة الفسفاطية يستوجب معرفة دقيقة بمستوى خصوبة التربة ومخزونها من الفسفور المتاح، بما يضمن الاستعمال الأمثل للأسمدة ويحد من التكاليف الإضافية ويساهم في تحسين الإنتاجية وتعزيز السيادة الغذائية.وشملت أشغال اليوم الإعلامي عرض حصيلة الحملة الوطنية لأخذ العينات وتحليل الفسفور المتاح بمناطق إنتاج الزراعات الكبرى، واستعراض النتائج الأولية المسجلة بمختلف الولايات، إلى جانب تقديم وضعية الفوسفور بأراضي الزراعات الكبرى والخرائط الرقمية المنجزة والأدوات المعتمدة لدعم اتخاذ القرار وتحديد المناطق ذات الأولوية على المستوى الوطني حسب الولايات وتوجيه برامج التسميد، خاصة بالنسبة للموسم الفلاحي 2026-2027.كما تناولت الأشغال العتبات الفنية والتوصيات المتعلقة بالتسميد الفوسفاتي، بهدف مناقشتها والمصادقة عليها بالتنسيق مع الهياكل الفنية المختصة، بما يضمن توحيد المرجعيات الفنية واعتماد توصيات تتلاءم مع الخصائص الزراعية والبيئية لمختلف الجهات.ومن المنتظر أن تتواصل المرحلة المقبلة من البرنامج عبر تعميم نتائجه وتطوير منظومة الإرشاد الفلاحي الرقمي، وإحكام توجيه الدعم المخصص للأسمدة وفق الحاجيات الفعلية للفلاحين والمناطق، إلى جانب استكمال التحاليل وتحيين قواعد البيانات وتعميم الخرائط وإيصال نتائجها وتوصياتها إلى الفلاحين في أفضل الآجال.ولا يمثل اليوم الإعلامي، وفق ما أكده رئيس الديوان، نهاية البرنامج، بل منطلقا لمرحلة جديدة ترمي إلى استثمار المعطيات العلمية المتوفرة وتحويلها إلى إجراءات عملية قابلة للتنفيذ على المستوى الجهوي والميداني.