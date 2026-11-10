الإبقاء على ممثل ومخرجة شقيقة صاحب قناة تلفزية بحالة سراح وتأجيل محاكمتهما إلى 26 نوفمبر

قررت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الثلاثاء، الإبقاء بحالة سراح على ممثل تلفزي معروف ومخرجة تلفزية، شقيقة صاحب قناة تلفزية، وتأخير محاكمتهما إلى جلسة يوم 26 نوفمبر الجاري.وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت لأعوان الإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بإحالة الممثل التلفزي المشهور والمخرجة التلفزية على أنظارها بحالة تقديم، وذلك إثر مثولهما أمام أعوان الإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية، من أجل شبهات تتعلق بالإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات، على خلفية شكاية تم تقديمها ضدهما.