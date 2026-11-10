Babnet   Latest update 19:09 Tunis

الإبقاء على ممثل ومخرجة شقيقة صاحب قناة تلفزية بحالة سراح وتأجيل محاكمتهما إلى 26 نوفمبر

<img src=https://www.babnet.net/images/2b/5c4acfe848cec1.60468323_iogkhmeqnfjlp.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 10 Novembre 2026 - 17:38 قراءة: 0 د, 24 ث
      
قررت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الثلاثاء، الإبقاء بحالة سراح على ممثل تلفزي معروف ومخرجة تلفزية، شقيقة صاحب قناة تلفزية، وتأخير محاكمتهما إلى جلسة يوم 26 نوفمبر الجاري.


وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت لأعوان الإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بإحالة الممثل التلفزي المشهور والمخرجة التلفزية على أنظارها بحالة تقديم، وذلك إثر مثولهما أمام أعوان الإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية، من أجل شبهات تتعلق بالإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات، على خلفية شكاية تم تقديمها ضدهما.

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 339455

babnet

كل الأخبار...

saved articles
مشروع قانون المالية لسنة 2027
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 | 30 جمادى الأول 1448
عيد الشجرة
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:45
17:16
14:54
12:10
06:52
05:23
عيد الشجرة
الرطــوبة:
% 57
Babnet
Babnet28°
24° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-17
28°-16
31°-19
26°-15
25°-16
  • Avoirs en devises 24027,0
  • (10/11)
  • Jours d'importation 91
  • 1 € = 3,37306 DT
  • (10/11)
  • 1 $ = 3,01390 DT
  • Solde Compte du Trésor     (09/11)     1102,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (09/11)   29179 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
All radio
All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab