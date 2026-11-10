جودة القراءة تقاس بمدى الاستيعاب لا بعدد الكتب المقروءة وأدوات الذكاء الاصطناعي لا تغني عن المصادر الأصلية (أكاديميون )

إن جودة القراءة تقاس بمدى الاستيعاب والتحصيل العلمي، لا بعدد الكتب المقروءة أو الصفحات المنجزة، كما أن الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي يمكن أن تدعم هذه العملية دون أن تحل محل المصادر الأصلية.ذلك ما تم التأكيد عليه ندوة فكرية أقيمت ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026، تحت عنوان "فن التعامل مع المختصرات والمطولات (فقه القراءة)".وشهد اللقاء مشاركة الأكاديميين حمد المطيري وعمر المنصوري، اللذين تحدثا عن آليات التعاطي مع المضامين العلمية، وعن الأخطاء المنهجية الشائعة في القراءة، كما قدما مقترحات تساهم في التشجيع على المطالعة وتعزيز الشغف بالمعرفة لدى الأجيال الجديدة. وأكدا بالمناسبة أنه من المهم اعتماد منهجية متدرجة ورصينة في المطالعة العلمية والتخصصية، تبدأ بتمثل "المختصرات" كأرضية تؤسس لفهم ما نقرأ، قبل المرور إلى "المطولات" والموسوعات الكفيلة بتعميق المعارف وتحليل الأفكار.وفي هذا السياق، أوضح الدكتور حمد المطيري وهو نائب رئيس بالمجلس الدولي للأرشيف (شؤون البرامج) أن "المختصرات" تمنح القارئ والباحث مفاتيح اصطلاحية أولية حول المادة العلمية، في حين تمثل "المطولات" الأداة المثلى لتفكيك السياقات وتدقيق التفاصيل والمقارنة بين الروايات والمصادر المختلفة. واستشهد في هذا الصدد بمقدمة العلامة ابن خلدون ونظرياته حول العمران البشري وتطور المجتمعات، إلى جانب كتاب "تاريخ الرسل والملوك" للطبري كنموذج للموسوعات التي تتيح تتبع الأبعاد التاريخية في كليتها.كما أشار المطيري إلى أن استيعاب الحدث التاريخي أو المعرفي لا يقف عند حدود رصد وقوعه، بل يستوجب الغوص في أسبابه وخلفياته. وحذر من مخاطر الاكتفاء بالملخصات والمحتويات الرقمية المختصرة التي تكرس السطحية، مؤكدا أن التخصص الحقيقي يتطلب نفسا طويلا والاطلاع على أمهات الكتب والمصادر الأصلية.من جانبه، اعتبر عمر المنصوري وهو أكاديمي وباحث أن فعل القراءة هو مهارة حيوية تُكتسب بالممارسة والتدريب المستمر، مشبها طاقة الاستيعاب باللياقة البدنية التي تنمو تدريجيا. وانتقد في مداخلته ظاهرة "هوس الاقتناء" وجمع الكتب والدراسات وغيرها من الإصدارات "دون تمثل محتواها، أو الاندفاع نحو قراءة كمية سريعة بهدف إنهاء أكبر عدد من الصفحات"، معتبرا أن استيعاب كتاب واحد بعمق فكري أجدى بكثير من تصفح عشرات المؤلفات دون فائدة معرفية.وقدم المنصوري للقراء والباحثين مجموعة من التوصيات الرامية إلى تحسين المطالعة لديهم والاستفادة منها، من ذلك تدوين أهم الأفكار واستغلال الفهارس من خلال توظيفها كخارطة طريق للوصول إلى الإشكاليات المطلوبة. كما نصح بالتدرج المعرفي المتمثل في اختيار العناوين التي تتماشى مع المستوى المعرفي للقارئ وتفسير المصطلحات الصعبة قبل الانتقال إلى قراءة مراجع أكثر تعقيدا.وبخصوص التطور التكنولوجي وما رافقه من تحولات رقمية، اعتبر المنصوري أن "الكتاب الورقي يظل الحاضن الأمثل للمراجع التخصصية الكبرى لتسهيله عمليات التهميش ( التسجيل في الهامش)والمراجعة"، في حين تمثل الوسائط الرقمية، في تقديره، أداة عملية وسريعة تساعد في البحث عن معلومات بعينها.وفي ختام الندوة، شدد الأكاديميان على الدور الأساسي للعائلة المؤسسات التربوية في إرساء بيئة مشجعة على المطالعة من خلال تحفيز الناشئة على القراءة عبر استحضار سير العلماء والمبدعين، فضلا عن وجوب تطويع المناهج التعليمية والدمج بين الكتاب الورقي والوسائط الرقمية لتشجيع التلاميذ على القراءة.وبخصوص علاقة الذكاء الاصطناعي بالمطالعة، تم التأكيد على أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تمثل وسيلة لمساعدة الباحثين في الوصول إلى المعلومة شرط إخضاع نتائج البحث للتحقق والتدقيق من خلال العودة دائما إلى المراجع الأصلية.-