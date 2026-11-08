الاحتفاظ بصاحب مطعم «الحبيب باي» إثر خلاف مع أعوان الشرطة البلدية

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان فرقة الشرطة العدلية بباب بحر بالاحتفاظ بصاحب الأكلات الخفيفة المعروف باسم «الحبيب باي»، وذلك على خلفية تصديه لأعوان الشرطة البلدية أثناء حملة لإزالة مظاهر الانتصاب الفوضوي وسط العاصمة.وتفيد المعطيات المتوفرة بأن أعوان الشرطة والتراتيب البلدية، وفي إطار حملة لإزالة مظاهر الانتصاب الفوضوي، توجهوا إلى منطقة الباساج لإزالة مطعم متنقل مهجور كان يستغله صاحب الأكلات الخفيفة المذكور، بعد أن ظل مغلقا ومتروكا منذ أكثر من عامين.وقد نشب خلاف بين الأعوان وصاحب المطعم، الذي حاول منعهم من إزالة الأعمدة والأخشاب، مما أدى إلى إيقافه.وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أذنت بالاحتفاظ به من أجل شبهات الاستعصاء والاعتداء بالعنف والاعتداء على ملك الغير.