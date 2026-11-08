بطولة الرابطة الأولى: نجم المتلوي يهزم الترجي الجرجيسي في الوقت القاتل
حقق نجم المتلوي فوزا ثمينا على ضيفه الترجي الجرجيسي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد بملعب المتلوي، ضمن الدفعة الثانية من المباريات المؤجلة لحساب الجولة السابعة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.
وافتتح أسامة النفاتي التسجيل لفائدة نجم المتلوي في الدقيقة 64، قبل أن يدرك حمدي العبيدي التعادل للترجي الجرجيسي في الدقيقة 88 من ضربة جزاء. وفي الوقت بدل الضائع، وتحديدا في الدقيقة 90+9، خطف أيوب التليلي هدف الفوز لنجم المتلوي من ضربة جزاء.
وشهدت المباراة إقصاء لاعب الترجي الجرجيسي فراس غومة في الدقيقة 90+6.
وبهذا الانتصار، رفع نجم المتلوي رصيده إلى 6 نقاط، ليلتحق بالترجي الجرجيسي في المركز الثاني عشر، وفق الترتيب الحالي.
نتائج المبارياتالأحد 8 نوفمبر 2026
ملعب المتلوي:
- نجم المتلوي 2-1 الترجي الجرجيسي
- أسامة النفاتي (64)، أيوب التليلي (90+9 ض.ج) / حمدي العبيدي (88 ض.ج).
السبت 7 نوفمبر 2026
ملعب حمادي العقربي برادس:
- الترجي الرياضي 1-0 الاتحاد المنستيري
- عماد فراج (55).
الملعب الأولمبي بسوسة:
- النجم الساحلي 1-1 النادي الصفاقسي
- نزار الشميسي (66) / علي معلول (63 ض.ج).
ملعب الطيب المهيري:
- تقدم ساقية الداير 0-0 النادي الإفريقي.
الترتيب| الفريق | ن | ل | ف | ت | ه | له | عليه |
| ----------------- | -- | - | - | - | - | -- | ---- |
| اتحاد بن قردان | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 6 |
| الترجي الرياضي | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 7 |
| الملعب التونسي | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 7 |
| النادي الإفريقي | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 |
| تقدم ساقية الداير | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 |
| الاتحاد المنستيري | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 |
| النادي البنزرتي | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 |
| النادي الصفاقسي | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 5 |
| شبيبة العمران | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 |
| النجم الساحلي | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 |
| مستقبل المرسى | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| الترجي الجرجيسي | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 8 |
| نجم المتلوي | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 10 |
| نادي حمام الأنف | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| الأولمبي الباجي | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 10 |
| أمل حمام سوسة | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 12 |
وافتتح أسامة النفاتي التسجيل لفائدة نجم المتلوي في الدقيقة 64، قبل أن يدرك حمدي العبيدي التعادل للترجي الجرجيسي في الدقيقة 88 من ضربة جزاء. وفي الوقت بدل الضائع، وتحديدا في الدقيقة 90+9، خطف أيوب التليلي هدف الفوز لنجم المتلوي من ضربة جزاء.
وشهدت المباراة إقصاء لاعب الترجي الجرجيسي فراس غومة في الدقيقة 90+6.
وبهذا الانتصار، رفع نجم المتلوي رصيده إلى 6 نقاط، ليلتحق بالترجي الجرجيسي في المركز الثاني عشر، وفق الترتيب الحالي.
نتائج المبارياتالأحد 8 نوفمبر 2026
ملعب المتلوي:
- نجم المتلوي 2-1 الترجي الجرجيسي
- أسامة النفاتي (64)، أيوب التليلي (90+9 ض.ج) / حمدي العبيدي (88 ض.ج).
السبت 7 نوفمبر 2026
ملعب حمادي العقربي برادس:
- الترجي الرياضي 1-0 الاتحاد المنستيري
- عماد فراج (55).
الملعب الأولمبي بسوسة:
- النجم الساحلي 1-1 النادي الصفاقسي
- نزار الشميسي (66) / علي معلول (63 ض.ج).
ملعب الطيب المهيري:
- تقدم ساقية الداير 0-0 النادي الإفريقي.
الترتيب| الفريق | ن | ل | ف | ت | ه | له | عليه |
| ----------------- | -- | - | - | - | - | -- | ---- |
| اتحاد بن قردان | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 6 |
| الترجي الرياضي | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 7 |
| الملعب التونسي | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 7 |
| النادي الإفريقي | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 |
| تقدم ساقية الداير | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 |
| الاتحاد المنستيري | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 |
| النادي البنزرتي | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 |
| النادي الصفاقسي | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 5 |
| شبيبة العمران | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 |
| النجم الساحلي | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 |
| مستقبل المرسى | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| الترجي الجرجيسي | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 8 |
| نجم المتلوي | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 10 |
| نادي حمام الأنف | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| الأولمبي الباجي | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 10 |
| أمل حمام سوسة | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 12 |
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