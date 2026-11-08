Babnet   Latest update 18:21 Tunis

بطولة الرابطة الأولى: نجم المتلوي يهزم الترجي الجرجيسي في الوقت القاتل

<img src=https://www.babnet.net/images/2b/625099a3557339.55928161_phjmeqnoigfkl.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 08 Novembre 2026 - 17:00 قراءة: 2 د, 33 ث
      
حقق نجم المتلوي فوزا ثمينا على ضيفه الترجي الجرجيسي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد بملعب المتلوي، ضمن الدفعة الثانية من المباريات المؤجلة لحساب الجولة السابعة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.


وافتتح أسامة النفاتي التسجيل لفائدة نجم المتلوي في الدقيقة 64، قبل أن يدرك حمدي العبيدي التعادل للترجي الجرجيسي في الدقيقة 88 من ضربة جزاء. وفي الوقت بدل الضائع، وتحديدا في الدقيقة 90+9، خطف أيوب التليلي هدف الفوز لنجم المتلوي من ضربة جزاء.


وشهدت المباراة إقصاء لاعب الترجي الجرجيسي فراس غومة في الدقيقة 90+6.


وبهذا الانتصار، رفع نجم المتلوي رصيده إلى 6 نقاط، ليلتحق بالترجي الجرجيسي في المركز الثاني عشر، وفق الترتيب الحالي.

نتائج المباريات

الأحد 8 نوفمبر 2026

ملعب المتلوي:

- نجم المتلوي 2-1 الترجي الجرجيسي
- أسامة النفاتي (64)، أيوب التليلي (90+9 ض.ج) / حمدي العبيدي (88 ض.ج).

السبت 7 نوفمبر 2026

ملعب حمادي العقربي برادس:

- الترجي الرياضي 1-0 الاتحاد المنستيري
- عماد فراج (55).

الملعب الأولمبي بسوسة:

- النجم الساحلي 1-1 النادي الصفاقسي
- نزار الشميسي (66) / علي معلول (63 ض.ج).

ملعب الطيب المهيري:

- تقدم ساقية الداير 0-0 النادي الإفريقي.

الترتيب

| الفريق | ن | ل | ف | ت | ه | له | عليه |
| ----------------- | -- | - | - | - | - | -- | ---- |
| اتحاد بن قردان | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 6 |
| الترجي الرياضي | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 7 |
| الملعب التونسي | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 7 |
| النادي الإفريقي | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 |
| تقدم ساقية الداير | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 |
| الاتحاد المنستيري | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 |
| النادي البنزرتي | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 |
| النادي الصفاقسي | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 5 |
| شبيبة العمران | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 |
| النجم الساحلي | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 |
| مستقبل المرسى | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| الترجي الجرجيسي | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 8 |
| نجم المتلوي | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 10 |
| نادي حمام الأنف | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| الأولمبي الباجي | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 10 |
| أمل حمام سوسة | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 12 |
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 339310

babnet

كل الأخبار...

18:21 - الالعاب الاولمبية للشباب (داكار 2026): قطر الندى جواد تهدي تونس الميدالية الفضية
18:12 - هيئة الانتخابات تشارك في ندوة دولية بأديس أبابا حول المخاطر الانتخابية في إفريقيا
17:50 - الاحتفاظ بصاحب مطعم «الحبيب باي» إثر خلاف مع أعوان الشرطة البلدية
17:12 - إطلاق الموسوعة العربية الشاملة في العلوم والآداب والفنون والأعلام
17:00 - بطولة الرابطة الأولى: نجم المتلوي يهزم الترجي الجرجيسي في الوقت القاتل
17:00 - بطولة الرابطة المحترفة الثانية: النتائج والترتيب في أعقاب الدفعة الثانية من الجولة السابعة
16:27 - كأس افريقيا للرقبي السباعي النسائي: المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره الاوغندي صفر-33 و يكتفي بالمركز الثاني
16:23 - عمليّة بيضاء غير مسبوقة تحاكي سقوط طائرة بالبحر شمال جزيرة جربة يوم 10 نوفمبر الجاري
16:06 - تقدم الاستعدادات لربط مدينة شراحيل (المنستير) بشبكة التطهير
15:42 - نابل: الشركة الجهوية للنقل بولايتي نابل وزغوان تنظم حملة لغراسة الأشجار بمحطات وقوف الحافلات
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
مشروع قانون المالية لسنة 2027
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 08 نوفمبر 2026 | 28 جمادى الأول 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:46
17:18
14:55
12:10
06:50
05:21
الرطــوبة:
% 73
Babnet
Babnet23°
21° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-15
27°-17
28°-18
28°-16
25°-19
  • Avoirs en devises 23801,2
  • (06/11)
  • Jours d'importation 91
  • 1 € = 3,38322 DT
  • (06/11)
  • 1 $ = 3,01070 DT
  • Solde Compte du Trésor     (05/11)     1263,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (05/11)   29191 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
All radio
All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab