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رئيس الجمهورية يزور ولاية سليانة بمناسبة العيد الوطني للشجرة

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Bookmark article    Publié le Dimanche 08 Novembre 2026 - 15:29 قراءة: 0 د, 42 ث
      
أدى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الأحد، زيارة إلى ولاية سليانة بمناسبة العيد الوطني للشجرة، الذي تحييه تونس هذه السنة تحت شعار "شجرة اليوم غابة الغد"، حيث تحول إلى منطقة "عين النشم" التابعة لعمادة عين بوسعدية من معتمدية برقو، وأشرف على غراسة عدد من الأشجار.


واستمع رئيس الجمهورية، بالمناسبة، إلى المشاغل الاجتماعية والتنموية لعدد من متساكني المنطقة، خاصة المتعلقة بالأضرار التي خلفتها الحرائق الغابية الأخيرة بجبل برقو، وإشكاليات التزود بالماء الصالح للشرب.


كما استحضر رئيس الجمهورية البعد التاريخي لجبل برقو، الذي شهد معارك المقاومة الوطنية ضد الاستعمار الفرنسي خلال الفترة من 8 إلى 13 نوفمبر 1954، والمعروفة بمعركة "الربع الساعة الأخيرة".


ويذكر أن حرائق غابية واسعة شهدتها المنطقة أواخر أوت ومطلع سبتمبر 2026، وأتت على أكثر من ألفي هكتار من الغطاء الغابي، خاصة أشجار الصنوبر الحلبي والزيتون، دون تسجيل خسائر بشرية، وفق معطيات المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة.
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