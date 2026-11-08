كأس افريقيا للرقبي السباعي النسائي: المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره الاوغندي صفر-33 و يكتفي بالمركز الثاني

اكتفى المنتخب الوطني التونسي للرقبي السباعي النسائي،بالمركز الثاني في منافسات كأس امم افريقيا التي تحتضنها كينيا،وذلك عقب هزيمته، اليوم الاحد في لقاء الدور النهائي امام نظيره الاوغندي بنتيجة صفر-33.وكان المنتخب التونسي للرقبي السباعي النسائي، قد تاهل الى المباراة النهائية اثر فوزه في المربع الذهبي على منتخب الزيمبابواي بنتيجة 22-10.وببلوغ للدور النهائي يكون المنتخب التونسي قد ضمن التأهل الى المستوى الثالث من سلسلة كأس العالم.وفي مايلي تذكير بالنتائج التي حققتها زميلات القائدة لمياء الملوح في البطولة:تونس - غانا 21 - 0تونس - كينيا 0 - 19تونس - مدغشقر 31 - 7تونس - الزيمبابواي 22 - 10الدور النهائيتونس - أوغندا 0 - 33