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أضرار في برج بمركز الملك عبد الله المالي ومبنى تابع لأرامكو بالرياض جراء سقوط مقذوفات

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العاصمة السعودية الرياض
Bookmark article    Publié le Dimanche 08 Novembre 2026 - 11:44 قراءة: 0 د, 52 ث
      
سُجلت أضرار مادية في مبنى تابع لشركة أرامكو وبرج في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة السعودية الرياض، جراء سقوط مقذوفات، اليوم الأحد، وفق ما أوردته مصادر إعلامية.


وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية عن تعرض مبنى تابع لشركة أرامكو لمحاولة استهداف، موضحا أن الحادثة أسفرت عن سقوط شظايا على المبنى وتسببت في أضرار مادية محدودة، دون تسجيل إصابات أو وفيات.



وفي السياق ذاته، أفاد شاهد وثلاثة مصادر مطلعة لوكالة «رويترز» بتعرض برج في مركز الملك عبد الله المالي بالرياض لأضرار جراء سقوط مقذوف، دون أن يصدر تعليق رسمي من السلطات السعودية بشأن هذه الأنباء حتى الآن.


وكان التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن قد أعلن، في وقت سابق، اعتراض صواريخ فوق الرياض، قال إنها أُطلقت من قبل جماعة الحوثيين المتحالفة مع إيران.

كما أعلنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن إسقاط خمسة صواريخ من أنواع مختلفة استهدفت مناطق متفرقة في السعودية منذ فجر اليوم الأحد.
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