ميزانية وزارة التجهيز والإسكان لسنة 2027 تناهز 2249 مليون دينار والاستثمار يستحوذ على 82,3 بالمائة من الاعتمادات

بلغت ميزانية مهمة وزارة التجهيز والإسكان لسنة 2027 نحو، استأثرت نفقات الاستثمار بالنصيب الأكبر منها، بحصة قدرت بـ، أي ما يعادل، في مؤشر يعكس توجه الوزارة نحو تعزيز الاستثمار العمومي وتطوير البنية التحتية وتحسين التجهيزات الأساسية ودعم مشاريع التهيئة العمرانية والإسكان.وأوضح وزير التجهيز والإسكان، صلاح الزواري، خلال جلسة استماع مشتركة بين لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب، ولجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خُصصت للنظر في مهمة الوزارة ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، أن توزيع نفقات الاستثمار يعكس بالأساس أولوية تطوير البنية الأساسية للطرقات، التي تستأثر بحوالي، بقيمة تناهز، لتحتل بذلك المرتبة الأولى ضمن مجالات تدخل الوزارة، بالنظر إلى الدور المحوري لشبكة الطرقات في دعم النشاط الاقتصادي وتحسين الربط بين الجهات وتيسير تنقل الأشخاص والبضائع.ويبرز هذا التوجه أهمية الاستثمار في البنية التحتية للنقل باعتباره أحد المقومات الأساسية لدعم التنافسية الاقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار وتسهيل المبادلات التجارية واللوجستية، فضلا عن المساهمة في فك العزلة عن المناطق الداخلية وتعزيز اندماجها في الدورة الاقتصادية الوطنية.وفي مجال التهيئة الترابية والتعمير والإسكان، قُدّرت الاعتمادات المخصصة بنحو، أي ما يمثلمن إجمالي ميزانية المهمة، بما يعكس أهمية هذا القطاع في تنظيم المجال العمراني وتحسين ظروف السكن وتطوير التجهيزات الحضرية، إلى جانب دعم التوازن في توزيع المشاريع التنموية بين مختلف الجهات.أما الاعتمادات الموجهة لحماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في المنشآت، فقد بلغت حوالي، بنسبةمن إجمالي ميزانية الوزارة، وهو ما يبرز أهمية التدخلات الرامية إلى حماية النسيج العمراني والساحلي وتعزيز سلامة المنشآت ومقاومة المخاطر التي يمكن أن تهدد المناطق السكنية والبنية التحتية.وعلى مستوى بقية أصناف النفقات، قُدّرت نفقات التدخلات بـ، في حين بلغت نفقات التأجير نحو، ونفقات التسيير، مقابلللعمليات المالية.ويكشف هذا التوزيع عن هيمنة واضحة لنفقات الاستثمار ضمن هيكلة ميزانية وزارة التجهيز والإسكان لسنة 2027، بما يؤكد المكانة التي تحتلها المشاريع والمنشآت العمومية في توجهات الوزارة، وخاصة في ما يتعلق بتطوير شبكة الطرقات وتحسين البنية الأساسية ودعم التهيئة الترابية والعمرانية.وتكتسي هذه الاعتمادات أهمية خاصة بالنظر إلى الدور الاقتصادي والاجتماعي لقطاع التجهيز والإسكان، إذ لا تقتصر انعكاساته على تطوير المنشآت والطرقات فحسب، بل تمتد لتشمل تنشيط الدورة الاقتصادية من خلال تحريك الاستثمار العمومي وخلق فرص العمل ودعم المؤسسات الناشطة في قطاعات البناء والأشغال العامة والخدمات المرتبطة بها.وتؤكد المؤشرات المالية المقدمة خلال جلسة الاستماع أن تطوير البنية التحتية للطرقات يظل الأولوية الرئيسية لوزارة التجهيز والإسكان خلال سنة 2027، بالتوازي مع مواصلة التدخل في مجالات التهيئة الترابية والتعمير والإسكان وحماية المناطق العمرانية والساحلية، في إطار دعم التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة وتعزيز مقومات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمختلف جهات البلاد.