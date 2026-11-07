الكشف عن شبكة إجرامية دولية تنشط في مجال ترويج مخدر الكوكايين

تمكنت الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بتاريخ 4 نوفمبر الحالي، من الكشف عن شبكة إجرامية دولية تضم أجانب وتونسيين تنشط في مجال ترويج مخدر الكوكايين وايقاف 7 أشخاص وحجز 31 كبسولة من ذات المخدر وسيارتين و مبلغ مالي قدره 23 الف دينار، وفق ما أكّده مصدر أمني لوكالة تونس إفريقيا للانباء.كما تمكنت ذات الوحدة الأمنية أمس 6 نوفمبر، وفق المصدر ذاته، من تفكيك وفاق إجرامي مختص في ترويج المخدرات بجهة أريانة مرتبط بالشبكة المذكورة وإيقاف 3 أشخاص، من بينهم عنصرين مفتش عنهما (أحدهما محكوم بالسجن لمدة 10 سنوات) وحجز 38 صفيحة من مادة القنب الهندي تزن حوالي 4 كلغ وسيارة .وأكّد ذات المصدر أنّه تمّ وبإذن من النيابة العمومية إثر استشارتها، الاحتفاظ بذوي الشبهة من أجل جرائم المخدرات وتبييض الأموال.