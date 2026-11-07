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تعرّض 22 تلميذا لتسمّم غذائي بالمعهد النموذجي بسيدي بوزيد

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Bookmark article    Publié le Samedi 07 Novembre 2026 - 15:07 قراءة: 0 د, 19 ث
      
 تعرّض 22 تلميذا بالمعهد النموذجي بسيدي بوزيد، خلال الليلة الفاصلة بين أمس الجمعة واليوم السبت، الى تسمّم غذائي استوجب نقلهم الى المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد من قبل وحدات الحماية المدنية.
وأكد مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد، بشير سعيدي، في تصريح لوكالة "وات"، أنه تم إسعاف التلاميذ المتضرّرين وأخذ عينات منهم لمعرفة أسباب التسمّم قبل ان يسمح لهم بمغادرة المستشفى جميعا، وفق تأكيده.
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