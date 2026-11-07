بنزرت: حجز 650 كغ من الرمان و200 كغ من البرتقال وإعادة ضخها في المسالك القانونية

نفذت الأجهزة الرقابية الاقتصادية المشتركة ببنزرت بمعية الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية يوم الجمعة حملة مراقبة شملت مختلف فضاءات البيع بالمدينة ،حيث تم حجز 650 كغ من الرمان ،و200 كلغ من البرتقال وإعادة ضخها في المسالك القانونية بالتنسيق مع مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارةكما تولت المصالح الرقابية حجز950 كغ من البطاطا غير الصالحة للاستهلاك ،وحجز وقتي لحوالي 4.7 طن من البطاطا على ذمة الهيئة الوطنية للصحة للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية ببنزرت للنظر في مدى سلامتها الغذائية من عدمها ، بالإضافة الى اتخاذ جملة من التدابير الزجرية القانونية بشان أصحابها