الجمعية الطبية لمستشفى قوات الأمن الداخلي تطلق حملة للتقصّي عن سرطان البروستاتا

تطلق الجمعية الطبية لمستشفى قوات الأمن الداخلي، من 9 إلى 14 نوفمبر الجاري، الدورة الثالثة من حملة التحسيس والتقصّي المبكر عن سرطان البروستاتا، بهدف التوعية بأهمية الكشف المبكر عن هذا المرض والوقاية منه.وأوضحت الجمعية، في بلاغ نشرته أمس الجمعة، أن الحملة ستنتظم من 9 إلى 13 نوفمبر بالمستشفى الجامعي لقوات الأمن الداخلي بالمرسى، على أن تختتم يوم 14 نوفمبر بتنظيم يوم مفتوح بولاية جندوبة، ضمن قافلة "نوفمبر الأزرق".ويتضمن برنامج الحملة إجراء عيادات طبية متخصصة في طب المسالك البولية، وتحاليل دم لقياس مستوى المستضد النوعي للبروستاتا (PSA)، وهو بروتين تنتجه غدة البروستاتا ويُقاس مستواه في الدم للمساعدة على الكشف عن اضطرابات البروستاتا، إلى جانب قياس ضغط الدم ونسبة السكر في الدم، وتنظيم حصص توعوية حول أهمية التغذية في الوقاية من سرطان البروستاتا.وتندرج قافلة "نوفمبر الأزرق" ضمن المبادرات التوعوية التي تنتظم خلال شهر نوفمبر بهدف التحسيس بسرطان البروستاتا وتشجيع الرجال على إجراء الفحوصات الدورية والتقصّي المبكر.ويعدّ سرطان البروستاتا من أكثر السرطانات شيوعا لدى الرجال، وينشأ نتيجة نمو غير طبيعي لخلايا غدة البروستاتا، وهي غدة صغيرة تقع أسفل المثانة وتساهم في إنتاج السائل المنوي، وقد لا تظهر أعراضه في مراحله الأولى، مما يجعل الكشف المبكر مهمًا في تحسين فرص العلاج.