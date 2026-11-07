Babnet   Latest update 12:12 Tunis

الجمعية الطبية لمستشفى قوات الأمن الداخلي تطلق حملة للتقصّي عن سرطان البروستاتا

<img src=https://www.babnet.net/images/4b/6aeefcf1728f54.50457723_ofgkplmjniqeh.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 07 Novembre 2026 - 11:25 Lecture 0 min, 57 sec
      
تطلق الجمعية الطبية لمستشفى قوات الأمن الداخلي، من 9 إلى 14 نوفمبر الجاري، الدورة الثالثة من حملة التحسيس والتقصّي المبكر عن سرطان البروستاتا، بهدف التوعية بأهمية الكشف المبكر عن هذا المرض والوقاية منه.


وأوضحت الجمعية، في بلاغ نشرته أمس الجمعة، أن الحملة ستنتظم من 9 إلى 13 نوفمبر بالمستشفى الجامعي لقوات الأمن الداخلي بالمرسى، على أن تختتم يوم 14 نوفمبر بتنظيم يوم مفتوح بولاية جندوبة، ضمن قافلة "نوفمبر الأزرق".


ويتضمن برنامج الحملة إجراء عيادات طبية متخصصة في طب المسالك البولية، وتحاليل دم لقياس مستوى المستضد النوعي للبروستاتا (PSA)، وهو بروتين تنتجه غدة البروستاتا ويُقاس مستواه في الدم للمساعدة على الكشف عن اضطرابات البروستاتا، إلى جانب قياس ضغط الدم ونسبة السكر في الدم، وتنظيم حصص توعوية حول أهمية التغذية في الوقاية من سرطان البروستاتا.


وتندرج قافلة "نوفمبر الأزرق" ضمن المبادرات التوعوية التي تنتظم خلال شهر نوفمبر بهدف التحسيس بسرطان البروستاتا وتشجيع الرجال على إجراء الفحوصات الدورية والتقصّي المبكر.

ويعدّ سرطان البروستاتا من أكثر السرطانات شيوعا لدى الرجال، وينشأ نتيجة نمو غير طبيعي لخلايا غدة البروستاتا، وهي غدة صغيرة تقع أسفل المثانة وتساهم في إنتاج السائل المنوي، وقد لا تظهر أعراضه في مراحله الأولى، مما يجعل الكشف المبكر مهمًا في تحسين فرص العلاج.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 339230

babnet

كل الأخبار...

12:12 - مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 : أرقام ومؤشرات
12:09 - عبد الرحمن السيد: فوزنا رسالة ضد الكراهية والإقصاء.. والسياسة يجب أن تخدم الناس لا أن تفرّق بينهم
12:04 - قضية بارون الخمور: بطاقات إيداع بالسجن في حق ثلاثة متهمين إضافيين أصحاب معاصر وشركات فلاحية
11:58 - برنامج التعليم العالي يسجل نموا بنسبة 4 بالمائة في مشروع ميزانية 2027
11:57 - طقس - نشرة متابعة: أمطار رعدية مؤقتا وغزيرة منتظرة بالشمال الشرقي والوسط بداية من ظهر السبت
11:54 - القبض على امرأة مصنفة خطيرة ومن كبار مروجي المخدرات بجهة القصرين
11:25 - الجمعية الطبية لمستشفى قوات الأمن الداخلي تطلق حملة للتقصّي عن سرطان البروستاتا
11:18 - انطلاق الجلسات العامة المشتركة لمناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي 2027 يوم 9 نوفمبر الجاري
11:17 - الرباع كارم بن هنية يعتزل رياضة رفع الأثقال
10:42 - بين منوبة واريانة: ورقات نقدية مزيفة تكشف عن وكر دعارة تديره فتاة من افريقيا جنوب الصحراء
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
مشروع قانون المالية لسنة 2027
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 07 نوفمبر 2026 | 27 جمادى الأول 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:47
17:18
14:56
12:10
06:49
05:21
الرطــوبة:
% 60
Babnet
Babnet23°
23° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-15
23°-15
26°-16
27°-17
28°-16
  • Avoirs en devises 23801,2
  • (06/11)
  • Jours d'importation 91
  • 1 € = 3,38322 DT
  • (06/11)
  • 1 $ = 3,01070 DT
  • Solde Compte du Trésor     (05/11)     1263,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (05/11)   29191 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
All radio
All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab