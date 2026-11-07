القبض على امرأة مصنفة خطيرة ومن كبار مروجي المخدرات بجهة القصرين

تمكنت وحدات ادارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني من إلقاء القبض على امرأة مصنفة خطيرة جدا من كبار مروجي المواد المخدرة بجهة القصرين ، وذلك وفق ما صرح به مصدر أمني ، اليوم السبت ، لوكالة تونس افريقيا للأنباء.وبين المصدر ذاته أن هذه المرأة التي يبلغ عمرها 45 سنة ، صادر في شأنها عديد مناشير التفتيش لفائدة وحدات أمنية وجهات قضائية مختلفة ، ومتورطة في قضايا من أجل جرائم تدليس شهادات كف تفتيش.كما أفاد بأنه تم حجز مبالغ هامة لديها وسيارات مفتش عنها وكمية هامة من المصوغ و مجموعة من الوثائق المفتعلة و طوابع تستغل في عمليات التدليس ، مشيرا إلى أنه تم الاحتفاظ بها حسب تعليمات ممثل النيابة العمومية بولاية القصرين .