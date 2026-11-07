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القبض على امرأة مصنفة خطيرة ومن كبار مروجي المخدرات بجهة القصرين

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Bookmark article    Publié le Samedi 07 Novembre 2026 - 11:54 قراءة: 0 د, 35 ث
      
تمكنت وحدات ادارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني من إلقاء القبض على امرأة مصنفة خطيرة جدا من كبار مروجي المواد المخدرة بجهة القصرين ، وذلك وفق ما صرح به مصدر أمني ، اليوم السبت ، لوكالة تونس افريقيا للأنباء.
 

وبين المصدر ذاته أن هذه المرأة التي يبلغ عمرها 45 سنة ، صادر في شأنها عديد مناشير التفتيش لفائدة وحدات أمنية وجهات قضائية مختلفة ، ومتورطة في قضايا من أجل جرائم تدليس شهادات كف تفتيش.
 

كما أفاد بأنه تم حجز مبالغ هامة لديها وسيارات مفتش عنها وكمية هامة من المصوغ و مجموعة من الوثائق المفتعلة و طوابع تستغل في عمليات التدليس ، مشيرا إلى أنه تم الاحتفاظ بها حسب تعليمات ممثل النيابة العمومية بولاية القصرين .


 
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