جندوبة: انفجار في القناة الناقلة لمياه الري بالمنطة السقوية بدرونة – سيدي إسماعيل

تعرّضت القناة الناقلة لمياه الري بالمنطقة السقوية بدرونة - سيدي إسماعيل، في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، إلى انفجار على مقربة من مركز تجميع الحبوب بالمنقوش بمعتمدية بوسالم من ولاية جندوبة، تسبّب في هدر كميات معتبرة من مياه الري، وفق معاينة ميدانية لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء بالجهة.ووفق شهود عيان بالمنطقة، فان الانفجار الحاصل ليلة البارحة بالمنقوش ليس الأوّل منذ ان انطلاق مشروع تجديد شبكة مياه الري والذي شارف على النهاية، فقبل ثلاثة أسابيع تقريبا تعرضت ذات القناة الى انفجار مماثل على مستوى قرية الطلايبية تسبب أيضا في هدر كميات كبيرة من مياه الري وإفساد منشاة مائية حديثة وتوقف عدد من الفلاحين عن ري مزروعاتهم.في المقابل، تعذّر على صحفي "وات" الحصول على توضيح من قبل هياكل المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية رغم محاولات الاتّصال المتكرّرة.