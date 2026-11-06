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بلاغ مروري بمناسبة المقابلة الرياضية ليوم السبت

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Bookmark article    Publié le Vendredi 06 Novembre 2026 - 16:38 قراءة: 1 د, 30 ث
      
أعلنت وزارة الداخلية، يوم الجمعة، أنه تقرر اتخاذ جملة من الإجراءات، في إطار مقابلة الجولة السابعة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي ستدور يوم غد السبت 7 نوفمبر 2026 على الساعة 14.30 بملعب حمادي العقربي برادس بين الترجي الرياضي التونسي والإتحاد الرياضي المنستيري.


وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن فتح أبواب الملعب سيكون على الساعة 12.00 داعية العموم إلى القدوم في أوقات مبكرة.


وأضافت أنه يحجر وقوف وجولان جميع أصناف العربات بالطريق الوطنية رقم 1 في الجزء الممتد بين مفترق شوشة رادس ومفترق برج الوزير الزهراء بداية من الساعة 10.30 إلى الساعة 19.00 ما عدا القاصدين الملعب والحاملين للاشتراكات.


ودعت حاملي الاشتراكات إلى الاستظهار بها وجوبا بجميع البوابات المتقدمة (مدخل الملعب من ناحية السريعة، مفترق وادي مليان، مفترق "BSB"، مفترق نوبو، مفترق شوشة رادس) مشيرة إلى أن الدخول إلى المآوي الشرفية يكون عبر المدخل الرئيسي فقط لحاملي تذاكر المقصورات "Loges" والصحافيين والضيوف.

وتجنبا للاكتظاظ المروري عند دخول الجماهير الرياضية، أفادت الوزارة، أن تم تخصيص المأوى الجنوبي لأصحاب الاشتراكات VIRAGE + PELOUSE والذي يمكن الوصول إليه عبر:
- الطريق السريعة الجنوبية ثم مفترق برج الوزير الزهراء تحت الجسر فمدخل المأوى الجنوبي من ناحية مدخل الزيتون.
- مفترق نوبو فمفترق القرية المتوسطية ثم الاستدارة يسارا في اتجاه المأوى الجنوبي.

كما تم تخصيص المأوى الشمالي لأصحاب الاشتراكات ENCEINTE + TRIBUNE ويمكن الوصول إليه عبر:
- محول الملعب ثم المدخل الرئيسي ثم يسارا في اتجاه المأوى الشمالي.
- الطريق الوطنيّة رقم 1 مرورا بشوشة رادس ثم مفترق "BSB" ثم الاستدارة يمينا في اتجاه المدخل الرئيسي ومنه في اتجاه المأوى الشمالي.
- مفترق نوبو فمفترق القرية المتوسطية ثم الاستدارة يمينا في اتجاه المأوى الشمالي.

وطالبت الوزارة كافة الجماهير الرياضية بإيواء سياراتهم داخل المآوي المخصصة ضمانا لحسن تأمينها وحفاظا على السيولة المرورية أثناء خروج الجماهير داعية إلى ضرورة احترام قانون الطرقات بما في ذلك تجنب النقل العشوائي والحمل الإضافي للأشخاص والابتعاد عن السياقة المتهورة والسلوكيات الخطيرة.
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