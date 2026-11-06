النفطي يشارك بطرابلس في أشغال الدورة 22 لاجتماع المجلس التنفيذي لتجمّع دول السّاحل والصحراء

يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، السبت (7 نوفمبر الجاري)، في أشغال الدورة الثانية والعشرين لاجتماع المجلس التنفيذي لتجمّع دول السّاحل والصحراء الذي تحتضنه العاصمة الليبية طرابلس.وستخصّص أشغال هذا الاجتماع، للتداول حول السبل الكفيلة بإعادة هيكلة المنظمة وتنشيط مؤسساتها، بما يستجيب للتطوّرات التي شهدتها منطقة الساحل والصحراء، وبما يهيئ الظروف لتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي الذي تنشده الدول الأعضاء، انسجاما مع أهداف وبرامج أجندة الاتحاد الإفريقي 2063، وفق ما ورد في بلاغ نشرته وزارة الشؤون الخارجية اليوم الجمعة.