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تونسي يقرّ بقتل زوجته الحامل في مونتريال بعد طعنها 49 مرة

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Narjes Ben Yedder/ FACEBOOK
Bookmark article    Publié le Mercredi 04 Novembre 2026 - 13:07 قراءة: 1 د, 54 ث
      
أقرّ تونسي، الثلاثاء، أمام محكمة في مدينة مونتريال الكندية، بمسؤوليته عن قتل زوجته نرجس بن يدر، في جريمة وقعت في 26 جانفي 2024، عندما كانت الضحية حاملاً في أسبوعها العاشر.


ونقلت هيئة الإذاعة الكندية «راديو كندا» أن مصطفى مشكن، الذي كان من المقرر أن تبدأ محاكمته الثلاثاء، اعترف في نهاية المطاف بارتكاب جريمة قتل زوجته البالغة من العمر 32 عاماً، داخل شقتهما بمنطقة بوانت أو ترومبل في مونتريال.


وبحسب عرض الوقائع المتفق عليها بين الأطراف، وقعت الجريمة بينما كانت نرجس نائمة في سريرها، إذ توجه زوجها إلى المطبخ وأحضر سكينين يبلغ طول كل منهما 30 سنتيمتراً، ثم انهال عليها بالطعن نحو 49 مرة، من بينها 32 طعنة في منطقة البطن.


وبعد ارتكاب الجريمة، غيّر مشكن ملابسه واتصل بخدمات الطوارئ، مع الحفاظ على نبرة صوت هادئة، وفق ما ورد في ملف القضية.

وأشارت المعطيات التي عرضتها المحكمة إلى أن المتهم تحدث، خلال الأيام التي سبقت الجريمة، عن عدم استعداده لإنجاب طفل، وعن ندمه على شراء الشقة التي كان الزوجان قد تحصلا على موافقة لشرائها، كما عبّر عن رغبته في العودة إلى تونس.

كما أجرى عمليات بحث عبر الإنترنت حول اضطرابات النوم وأعراض الإرهاق المهني والاكتئاب، إلى جانب الاستفسار عن حقوق الزوج الباقي على قيد الحياة في التعويض والميراث في كندا.

وقبل 17 دقيقة من اتصاله بخدمات الطوارئ، بحث المتهم عبر الإنترنت عن مدة السجن التي يمكن أن تصدر في حق شخص يرتكب جريمة قتل. وفي المقابل، كانت نرجس قد أجرت، للمرة الأولى منذ بداية حملها، بحثاً عن عيادة للإجهاض، وذلك قبل يوم واحد من مقتلها.

النيابة تطالب بالسجن المؤبد

ومن المنتظر أن يوصي مدير النيابة العامة الجنائية والجزائية بإنزال عقوبة السجن المؤبد بالمتهم، مع عدم إمكانية الإفراج عنه قبل مرور 22 عاماً، علماً أن الحد الأقصى لهذه المدة في جرائم القتل من الدرجة الثانية بكندا يبلغ 25 عاماً.

وقال المدعي العام بيار أوليفييه بولدو، عقب الجلسة، إن العقوبة المقترحة تقع ضمن أعلى درجات العقوبات، مشيراً إلى أن العنف الشديد الذي اتسمت به الجريمة يُعدّ ظرفاً مشدداً.

ومن المقرر أن تعود القضية إلى المحكمة الثلاثاء المقبل، حيث يُنتظر أن يحضر أفراد من عائلة الضحية، قدموا من تونس، للإدلاء بشهاداتهم والتعبير عن موقفهم أمام المحكمة.

وكان عدد من أفراد عائلة نرجس بن يدر قد حضروا جلسة الثلاثاء، وأعرب أحد أقاربها، عقب مغادرته قاعة المحكمة، عن شعوره بارتياح كبير بعد اعتراف المتهم بمسؤوليته عن الجريمة.
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