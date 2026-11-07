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الرباع كارم بن هنية يعتزل رياضة رفع الأثقال

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Bookmark article    Publié le Samedi 07 Novembre 2026 - 11:17 قراءة: 1 د, 29 ث
      
أعلن الرباع التونسي كارم بن هنية في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اعتزاله رياضة رفع الأثقال عن سن 31 عاما بعد مسيرة تواصلت على امتداد عقدين ونصف.


وقال هنية في تدوينته "اليوم حان الوقت لأعطى شارة القيادة لأجيال المستقبل، لمدة 25 سنة كان لي شرف الدفاع عن الراية التونسية في جميع أنحاء العالم وفي كل المسابقات العربية، الإفريقية، المتوسطية، العالمية والأولمبية".
وتابع "الميداليات تمر، والكؤوس تصبح في المتاحف، والأرقام القياسية تتحطم، لكن هناك شيئا لا يستطيع الزمن محوه: المكانة التي نحتلها في قلوب كل متابعي ومحبي رياضة رفع الأثقال في تونس وفي جميع أنحاء العالم" مستعرضا رصيد تتويجاته طوال مشواره الرياضي التي بلغت حسب تدوينته 128 ميدالية موزعة بين 77 دولية و51 وطنية إلى جانب 10 ألقاب كأفضل رياضي إفريقي ومتوسطي.


ومن أبرز التتويجات التي ظفر بها كارم هنية حصوله خلال دورات الألعاب المتوسطية على الميدالية الفضية في مسابقتي الخطف والنتر بميرسين التركية 2013 وعلى الميدالية البرونزية في مسابقتي الخطف والنتر بتاراغونيس الاسبانية 2018 والميدالية الذهبية في النتر والميدالية البرونزية في الخطف بوهران الجزائرية 2022 والميدالية الفضية في الخطف والميدالية البرونزية في النتر بتارانتو الايطالية 2026.

كما توج بميداليتين ذهبيتين وأخرى فضية خلال كأس العالم للأكابر بالعاصمة الايطالية روما 2020.
ومن جهة أخرى، تربع كارم بن هنية على العرش القاري لسنوات عديدة، إذ أحرز 26 ميدالية ذهبية وواحدة فضية خلال مشاركات عديدة في بطولة افريقيا للأكابر فضلا عن ظفره ب6 ميداليات ذهبية خلال الألعاب الافريقية للأكابر في دورتي برازافيل بالكونغو 2015 والرباط بالمغرب 2019.
هذا شارك كارم بن هنية، ابن الشبيبة الرياضية بالمكنين، في الألعاب الاولمبية ريو دي جانيرو 2016 وطوكيو 2020+1 وباريس 2024 بالاضافة الى الألعاب الاولمبية للشباب سنغفورة 2010 في حين تبقى أفضل إنجازاته في بطولات العالم للأكابر حصوله على المرتبة الرابعة خلال نسخة الرياض بالسعودية 2023 والمرتبة الخامسة في نسختي هوستون بالولايات المتحدة 2015 والمنامة بالبحرين 2024.
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