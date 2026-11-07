Babnet   Latest update 12:12 Tunis

بين منوبة واريانة: ورقات نقدية مزيفة تكشف عن وكر دعارة تديره فتاة من افريقيا جنوب الصحراء

<img src=https://www.babnet.net/images/4b/6aeef654752b41.23185124_lfqjkmioenphg.jpg>
AI Creation / صورة توضيحية
Bookmark article    Publié le Samedi 07 Novembre 2026 - 10:42 قراءة: 0 د, 57 ث
      
كشفت عملية حجز أوراق نقدية مزيفة من قبل أعوان الشرطة العدلية بمنوبة عن منزل يُشتبه في استغلاله لممارسة البغاء السري، حيث أسفرت مداهمته عن حجز مبالغ مالية هامة من الأوراق المزيفة وآلة لطباعة العملة، إلى جانب أغراض أخرى مختلفة.


وتفيد المعطيات المتوفرة بأن منطلق الأبحاث كان إثر ورود معلومات على أعوان الشرطة العدلية بمنوبة ومركز الأمن الوطني بالدندان، مفادها أن فتاة حاولت إرسال حوالة بريدية عبر مكتب البريد بالدندان باستعمال أوراق نقدية تبيّن أنها مزيفة.


وعلى إثر ذلك، تحول أعوان الأمن إلى مكتب البريد، حيث تمكنوا من ضبط الفتاة وحجز الأوراق النقدية بحوزتها. وبالتحري معها بشأن مصدرها، أفادت بأنها تعرفت على شاب من جنسية إفريقية، ومارست معه الجنس داخل منزل بجهة أريانة، قبل أن يسلمها تلك الأوراق النقدية.


وبمواصلة الأبحاث، وبالتنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة، تمكن أعوان الشرطة العدلية بمنوبة من تحديد عنوان المنزل ومداهمته، حيث عثروا داخله على فتاة من جنسية إفريقية، أفادت بأنها تسوغت المكان وحولته إلى وكر لممارسة البغاء السري.

وأسفرت عملية التفتيش عن حجز مبالغ مالية هامة من الأوراق النقدية المزيفة، وآلة لطباعة الأوراق النقدية، فضلا عن أغراض أخرى مختلفة.

وباستشارة النيابة العمومية، تقرر الاحتفاظ بالفتاتين، التونسية والأجنبية، على ذمة البحث، فيما تقرر إدراج الشاب بالتفتيش.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 339223

babnet

كل الأخبار...

12:12 - مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 : أرقام ومؤشرات
12:09 - عبد الرحمن السيد: فوزنا رسالة ضد الكراهية والإقصاء.. والسياسة يجب أن تخدم الناس لا أن تفرّق بينهم
12:04 - قضية بارون الخمور: بطاقات إيداع بالسجن في حق ثلاثة متهمين إضافيين أصحاب معاصر وشركات فلاحية
11:58 - برنامج التعليم العالي يسجل نموا بنسبة 4 بالمائة في مشروع ميزانية 2027
11:57 - طقس - نشرة متابعة: أمطار رعدية مؤقتا وغزيرة منتظرة بالشمال الشرقي والوسط بداية من ظهر السبت
11:54 - القبض على امرأة مصنفة خطيرة ومن كبار مروجي المخدرات بجهة القصرين
11:25 - الجمعية الطبية لمستشفى قوات الأمن الداخلي تطلق حملة للتقصّي عن سرطان البروستاتا
11:18 - انطلاق الجلسات العامة المشتركة لمناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي 2027 يوم 9 نوفمبر الجاري
11:17 - الرباع كارم بن هنية يعتزل رياضة رفع الأثقال
10:42 - بين منوبة واريانة: ورقات نقدية مزيفة تكشف عن وكر دعارة تديره فتاة من افريقيا جنوب الصحراء
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
مشروع قانون المالية لسنة 2027
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 07 نوفمبر 2026 | 27 جمادى الأول 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:47
17:18
14:56
12:10
06:49
05:21
الرطــوبة:
% 60
Babnet
Babnet23°
23° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-15
23°-15
26°-16
27°-17
28°-16
  • Avoirs en devises 23801,2
  • (06/11)
  • Jours d'importation 91
  • 1 € = 3,38322 DT
  • (06/11)
  • 1 $ = 3,01070 DT
  • Solde Compte du Trésor     (05/11)     1263,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (05/11)   29191 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
All radio
All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab