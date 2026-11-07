بين منوبة واريانة: ورقات نقدية مزيفة تكشف عن وكر دعارة تديره فتاة من افريقيا جنوب الصحراء

كشفت عملية حجز أوراق نقدية مزيفة من قبل أعوان الشرطة العدلية بمنوبة عن منزل يُشتبه في استغلاله لممارسة البغاء السري، حيث أسفرت مداهمته عن حجز مبالغ مالية هامة من الأوراق المزيفة وآلة لطباعة العملة، إلى جانب أغراض أخرى مختلفة.وتفيد المعطيات المتوفرة بأن منطلق الأبحاث كان إثر ورود معلومات على أعوان الشرطة العدلية بمنوبة ومركز الأمن الوطني بالدندان، مفادها أن فتاة حاولت إرسال حوالة بريدية عبر مكتب البريد بالدندان باستعمال أوراق نقدية تبيّن أنها مزيفة.وعلى إثر ذلك، تحول أعوان الأمن إلى مكتب البريد، حيث تمكنوا من ضبط الفتاة وحجز الأوراق النقدية بحوزتها. وبالتحري معها بشأن مصدرها، أفادت بأنها تعرفت على شاب من جنسية إفريقية، ومارست معه الجنس داخل منزل بجهة أريانة، قبل أن يسلمها تلك الأوراق النقدية.وبمواصلة الأبحاث، وبالتنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة، تمكن أعوان الشرطة العدلية بمنوبة من تحديد عنوان المنزل ومداهمته، حيث عثروا داخله على فتاة من جنسية إفريقية، أفادت بأنها تسوغت المكان وحولته إلى وكر لممارسة البغاء السري.وأسفرت عملية التفتيش عن حجز مبالغ مالية هامة من الأوراق النقدية المزيفة، وآلة لطباعة الأوراق النقدية، فضلا عن أغراض أخرى مختلفة.وباستشارة النيابة العمومية، تقرر الاحتفاظ بالفتاتين، التونسية والأجنبية، على ذمة البحث، فيما تقرر إدراج الشاب بالتفتيش.