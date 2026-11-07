برنامج التعليم العالي يسجل نموا بنسبة 4 بالمائة في مشروع ميزانية 2027

278 ألف طالب بمؤسسات التعليم العالي



تطوير جودة التكوين وملاءمته مع سوق الشغل



تبلغ الاعتمادات المقترحة لمهمة التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2027 نحو، فيما قُدّرت اعتمادات برنامج التعليم العالي وحده بـ، مقابلسنة 2026، مسجلة بذلك زيادة بنسبةوجاء ذلك وفق ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منذر بلعيد، خلال تقديمه مهمة الوزارة في جلسة استماع مشتركة للجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب، ولجنة التنمية والخدمات الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم.وتتوزع اعتمادات برنامج التعليم العالي بين نفقات التأجير التي قُدّرت بـ، مقابل 1485,064 مليون دينار سنة 2026، أي بزيادة بنسبة، ونفقات التسيير المقدرة بـ، ونفقات التدخلات التي تبلغ، فيما قُدّرت نفقات الاستثمار بـ، مسجلة تراجعا بنسبةوتُخصص اعتمادات التأجير لتغطية الانعكاسات المالية للزيادة في الأجور والتدرج والترقية والانتدابات، في حين تهدف اعتمادات التسيير إلى تغطية النفقات الإلزامية للجامعات.وتشمل اعتمادات التدخلاتبعنوان التدخلات ذات الصبغة التنموية لفائدة الجامعات ذات الصبغة العلمية والتكنولوجية، بما يمكّنها من إنجاز مشاريع التهيئة والتجهيز المبرمجة.أما اعتمادات الاستثمار، فتتوزع بينللمشاريع التي هي بصدد الإنجاز، ولمشاريع استثمارية جديدة.وبلغ عدد الطلبة المسجلين بمؤسسات التعليم العالي، يستقطب الإقليم الثاني 38,9 بالمائة منهم، أي، يليه الإقليم الثالث بنسبة 25,5 بالمائة، ثم الإقليم الرابع بنسبة 18,4 بالمائة، فالإقليم الأول بنسبة 9,2 بالمائة، والإقليم الخامس بنسبة 8 بالمائة.وتستأثر ولاية تونس وحدها بـ، أي ما يعادل 21,7 بالمائة من مجموع الطلبة.أما في ما يتعلق بالخريجين، فقد بلغ عددهم في القطاع العموميخلال السنة الجامعية 2025-2026، مقابلفي القطاع الخاص.وتبلغ نسبة الإناث من خريجي القطاع العمومي 70,9 بالمائة، فيما يستأثر الإقليم الثاني بنسبة 38,4 بالمائة من مجموع الخريجين، أيوترتكز التوجهات الاستراتيجية لبرنامج التعليم العالي على تطوير جودة التكوين الجامعي، من خلال مراجعة البرامج والمناهج واعتماد مقاربات بيداغوجية حديثة قائمة على الكفاءات والمهارات والابتكار، إلى جانب تعزيز قابلية تشغيل الخريجين وملاءمة التكوين مع حاجيات سوق الشغل ومتطلبات المهن الجديدة.كما تشمل أهداف البرنامج تحسين جودة التكوين وتوجيهه نحو التميز، عبر دعم التصنيف الدولي للجامعات واعتماد أنظمة الجودة والبرامج الأكاديمية، فضلا عن تعزيز التلاؤم بين التكوين الجامعي والتشغيلية، من خلال تطوير التكوين وفق الأطر المرجعية للكفاءات والمهن، وتشجيع الطلبة على المشاركة في الدورات والتظاهرات الرامية إلى تنمية مهاراتهم.