قضية بارون الخمور: بطاقات إيداع بالسجن في حق ثلاثة متهمين إضافيين أصحاب معاصر وشركات فلاحية

أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، أمس الجمعة، بطاقات إيداع بالسجن في حق ثلاثة متهمين إضافيين، على ذمة القضية المرفوعة ضد فوزي القمودي، المعروف ببارون الخمور بسيدي بوزيد.وكان قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي قد أصدر، في بداية الأسبوع الجاري، بطاقة إيداع بالسجن في حق القمودي، من أجل تهم تتعلق بتكوين وفاق بغاية غسل الأموال، باستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص النشاط المهني والاجتماعي.وواصل قاضي التحقيق المتعهد بالملف أعماله الاستقرائية، حيث تولى أمس الجمعة استنطاق عدد من المتهمين الآخرين، قبل أن يقرر إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق ثلاثة منهم، وهم أصحاب معاصر وشركات فلاحية بسيدي بوزيد وجهات أخرى داخل الجمهورية.