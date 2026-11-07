نابل: القبض على مجرم خطير مفتّش عنه من أجل ترويج المخدرات وتبييض الأموال ومسك سلاح ناري بدون رخصة

تمكّنت الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بنابل التابعة للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني من القبض على مجرم خطير صادرة في حقه 4 مناشير تفتيش من أجل ترويج المخدرات، وتبييض الأموال، ومسك سلاح ناري بدون رخصة، والتزوير، حسب ما أفاد به مصدر أمني في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء.وأوضح المصدر ذاته، اليوم السبت، أنّه تم القبض على المشتبه به بعد رصد مكان إقامته الجديد بمنطقة المرازقة من معتمدية الحمامات أين تحصّن بالفرار إثر هروبه من مقر سكناه بضاحية المرسى بالعاصمة.وأضاف أنّ المعطيات المتعلقة بالقضية كشفت تورّطه في قضية مخدرات تم في إطارها حجز 500 كغ من مخدر القنب الهندي أي حوالي 5000 صفيحة ومسدس ناري ومبلغ مالي هام.