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سوسة: يوم علمي حول أمراض العيون لدى التلاميذ

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Bookmark article    Publié le Samedi 07 Novembre 2026 - 14:42 قراءة: 0 د, 38 ث
      
نظّمت المصلحة الجهوية للصحة المدرسية والجامعية بسوسة مؤخرا ،بالتعاون مع قسم طب العيون بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد بسوسة، يوما علميا حول" أمراض العيون في الوسط المدرسي: التقصّي والتشخيص ومؤشرات الإحالة إلى طبيب الاختصاص" بكلية الطب بسوسة
ومثّل هذا اليوم العلمي فرصة لتعزيز معارف ومهارات الفرق الصحية المدرسية، وتحيين الممارسات المهنية، وتطوير آليات التقصّي المبكر للاضطرابات البصرية لدى التلاميذ، بما يساهم في ضمان التدخل المناسب في الوقت المناسب

وشهدت هذه التظاهرة العلمية حضورا متميزا ،ومشاركة فاعلة من مختلف مهنيي الصحة، بهدف مزيد النهوض بصحة التلاميذ ،وحماية سلامتهم البصرية.


وشهدت فعاليات اليوم العلمي التي انتظمت تحت شعار" معا من أجل تعزيز الوقاية ،والتقصّي المبكر،وتحسين التكفّل بصحة العيون في الوسط المدرسي" تقديم عديد المداخلات العلمية حول التقصي والتشخيص لأمراض العيون بهدف الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المدرسية
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