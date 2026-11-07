المجلس الثقافي البريطاني بتونس يعلن عن تعاون جديد مع معهد الدراسات التجارية العليا بقرطاج

أعلن المجلس الثقافي البريطاني بتونس عن تعزيز تعاونه مع معهد الدراسات التجارية العليا بقرطاج (IHEC)، بهدف تحسين فرص الطلبة في النفاذ إلى اختبار "IELTS"، وتعزيز استفادتهم من خدمات التقييم اللغوي المعتمدة دوليا.ويأتي هذا التعاون في إطار دعم الكفاءات اللغوية لدى الطلبة وتيسير حصولهم على شهادة دولية تثبت مستوى إتقانهم للغة الإنقليزية بما يعزز فرصهم في مواصلة الدراسة بالمؤسسات الجامعية الأجنبية والمشاركة في برامج التبادل الأكاديمي والتكوين الدولي فضلا عن تحسين حظوظهم في الاندماج بسوق الشغل.ويعد اختبار "IELTS" من أبرز الاختبارات الدولية لتقييم الكفاءة في اللغة الإنقليزية، حيث يعتمد في عدد من الجامعات والمؤسسات التعليمية وجهات التوظيف حول العالم ويشمل تقييم مهارات الاستماع والقراءة والكتابة والمحادثة.ومن شأن هذه الشراكة أن تدعم انفتاح المعهد على المحيط الأكاديمي الدولي وتوفر للطلبة فرصا إضافية لتطوير مؤهلاتهم اللغوية وتعزيز قدرتهم على الاستجابة لمتطلبات الدراسة والعمل في بيئة دولية.