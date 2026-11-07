Babnet   Latest update 15:15 Tunis

المجلس الثقافي البريطاني بتونس يعلن عن تعاون جديد مع معهد الدراسات التجارية العليا بقرطاج

<img src=https://www.babnet.net/images/4b/6aeeec806e5317.14219726_qofjglihkpemn.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 07 Novembre 2026 - 14:15 قراءة: 0 د, 41 ث
      
أعلن المجلس الثقافي البريطاني بتونس عن تعزيز تعاونه مع معهد الدراسات التجارية العليا بقرطاج (IHEC)، بهدف تحسين فرص الطلبة في النفاذ إلى اختبار "IELTS"، وتعزيز استفادتهم من خدمات التقييم اللغوي المعتمدة دوليا.


ويأتي هذا التعاون في إطار دعم الكفاءات اللغوية لدى الطلبة وتيسير حصولهم على شهادة دولية تثبت مستوى إتقانهم للغة الإنقليزية بما يعزز فرصهم في مواصلة الدراسة بالمؤسسات الجامعية الأجنبية والمشاركة في برامج التبادل الأكاديمي والتكوين الدولي فضلا عن تحسين حظوظهم في الاندماج بسوق الشغل.


ويعد اختبار "IELTS" من أبرز الاختبارات الدولية لتقييم الكفاءة في اللغة الإنقليزية، حيث يعتمد في عدد من الجامعات والمؤسسات التعليمية وجهات التوظيف حول العالم ويشمل تقييم مهارات الاستماع والقراءة والكتابة والمحادثة.


ومن شأن هذه الشراكة أن تدعم انفتاح المعهد على المحيط الأكاديمي الدولي وتوفر للطلبة فرصا إضافية لتطوير مؤهلاتهم اللغوية وتعزيز قدرتهم على الاستجابة لمتطلبات الدراسة والعمل في بيئة دولية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 339221

babnet

كل الأخبار...

15:15 - نابل: القبض على مجرم خطير مفتّش عنه من أجل ترويج المخدرات وتبييض الأموال ومسك سلاح ناري بدون رخصة
15:10 - وزير التعليم العالي: تطوير البحث العلمي وتحسين الخدمات الجامعية وتعزيز الإحاطة الاجتماعية بالطلبة أبرز توجهات مشروع ميزانية 2027
15:07 - تعرّض 22 تلميذا لتسمّم غذائي بالمعهد النموذجي بسيدي بوزيد
14:46 - وزير التجهيز والإسكان: برمجة انتداب 412 عونا لفائدة الوزارة والمؤسسات العمومية التابعة لها خلال سنة 2027
14:42 - سوسة: يوم علمي حول أمراض العيون لدى التلاميذ
14:15 - المجلس الثقافي البريطاني بتونس يعلن عن تعاون جديد مع معهد الدراسات التجارية العليا بقرطاج
13:41 - بنزرت: حجز 650 كغ من الرمان و200 كغ من البرتقال وإعادة ضخها في المسالك القانونية
13:15 - جندوبة: انفجار في القناة الناقلة لمياه الري بالمنطة السقوية بدرونة – سيدي إسماعيل
12:12 - مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 : أرقام ومؤشرات
12:09 - عبد الرحمن السيد: فوزنا رسالة ضد الكراهية والإقصاء.. والسياسة يجب أن تخدم الناس لا أن تفرّق بينهم
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
مشروع قانون المالية لسنة 2027
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 07 نوفمبر 2026 | 27 جمادى الأول 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:47
17:18
14:56
12:10
06:49
05:21
الرطــوبة:
% 57
Babnet
Babnet24°
24° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
24°-15
23°-15
26°-16
27°-17
28°-16
  • Avoirs en devises 23801,2
  • (06/11)
  • Jours d'importation 91
  • 1 € = 3,38322 DT
  • (06/11)
  • 1 $ = 3,01070 DT
  • Solde Compte du Trésor     (05/11)     1263,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (05/11)   29191 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
All radio
All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab