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وزير التعليم العالي: تطوير البحث العلمي وتحسين الخدمات الجامعية وتعزيز الإحاطة الاجتماعية بالطلبة أبرز توجهات مشروع ميزانية 2027

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Bookmark article    Publié le Samedi 07 Novembre 2026 - 15:10 قراءة: 1 د, 17 ث
      
يتصدر تطوير منظومة البحث العلمي وتعزيز التعاون الدولي وتحسين الخدمات الجامعية، ولا سيما في مجالات الإطعام والإيواء والمنح والمساعدات الاجتماعية، توجهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضمن مشروع ميزانية سنة 2027، وفق ما أفاد به وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منذر بلعيد، اليوم السبت، خلال جلسة استماع مشتركة لمهمة الوزارة أمام لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب ولجنة التنمية والخدمات الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم.


وبخصوص برنامج البحث العلمي، أوضح الوزير أن التوجهات المعتمدة ترمي إلى تطوير منظومة البحث والتجديد وتعزيز دورها في إنتاج المعرفة ومواكبة التحولات العلمية والتكنولوجية، بما يدعم جهود التنمية ويساهم في تثمين نتائج البحوث. وترتكز هذه التوجهات على أربعة محاور أساسية، من بينها تعزيز التعاون العلمي الدولي، إلى جانب دعم برامج البحث العلمي وتطوير قدرات المؤسسات البحثية.


وفي ما يتعلق بالتأطير البيداغوجي، أفاد الوزير بأن معدل التأطير يبلغ إطارا تدريسيا واحدا لكل 11 طالبا، مشيرا إلى أن العدد الجملي للإطار التدريسي يبلغ 21 ألفا و880 إطارا.


أما في ما يتعلق ببرنامج الخدمات الجامعية، فتتمثل أبرز توجهات الوزارة في تحسين ظروف إقامة الطلبة وإطعامهم وتعزيز الإحاطة الاجتماعية بهم، من خلال تطوير الخدمات المسداة إليهم وتوفير الظروف الملائمة لمواصلة مسارهم الجامعي.

وفي مجال الإطعام الجامعي، توفر 84 مطعما جامعيا نحو 14 مليون وجبة سنويا، وفق المعطيات المقدمة خلال العرض.

وتبلغ الاعتمادات المقترحة للمنح والقروض الجامعية 241.7 مليون دينار، وتشمل المنح الجامعية بالداخل والخارج والقروض الجامعية ومنحة الاندماج في الحياة الجامعية، إلى جانب المساعدات الاجتماعية الموجهة إلى الطلبة، بمن فيهم الدارسون بالخارج.

وفي ما يتعلق بالإقامة الجامعية، تعمل الوزارة على تحسين طاقة الإيواء والارتقاء بظروف الإقامة والخدمات المقدمة للطلبة.
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